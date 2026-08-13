Qué es el proyecto NATE y por qué el Gobierno de Canarias lo puso a prueba durante el eclipse

Canarias lideró desde Palencia el experimento científico del eclipse y este fue el resultado

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El proyecto NATE está liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. La comparación entre la predicción computacional y las imágenes reales arrojó una similitud superior al 70%. El experimento del 12 de agosto sirvió como entrenamiento para la campaña de 2027. Diez equipos telescópicos se desplegarán en el norte de Marruecos el 2 de agosto de 2027. El eclipse de 2027 tendrá una fase de totalidad superior a los seis minutos.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Antes de que la Luna tapara el Sol el pasado 12 de agosto con el eclipse, un equipo científico ya había calculado con un ordenador qué aspecto tendría la corona solar durante esos segundos. Después compararon aquella predicción con las imágenes reales captadas sobre el terreno. El resultado, todavía preliminar, fue una similitud superior al 70%.

Detrás de ese ejercicio está el proyecto NATE, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y aunque el experimento se desarrolló en Palencia, en plena franja de totalidad peninsular, la iniciativa se dirige desde el archipiélago y forma parte de una estrategia científica de Canarias con la mirada puesta bastante más allá de este verano.

Qué es NATE y por qué Canarias lo puso a prueba en Palencia

Las siglas responden a North African Telescope Eclipse, y la iniciativa está liderada por el IAC en colaboración con la Universidad Mohammed VI Politécnica de Marruecos y el National Solar Observatory de Estados Unidos, con el respaldo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la ACIISI, y del Ayuntamiento de Palencia.

El objetivo del experimento es captar imágenes de alta resolución de la corona solar interna, esa atmósfera exterior del Sol que solo resulta visible durante los escasos minutos de un eclipse total. Para lograrlo se emplea una red de telescopios operados por personal científico, profesorado y estudiantes universitarios de Canarias y de Marruecos.

La jornada del 12 de agosto funcionó, en la práctica, como un ensayo general. Los equipos se entrenaron en distintas localidades palentinas, y el programa se extendió a municipios como Frómista, Carrión de los Condes, Osorno la Mayor y Villalcázar de Sirga, con miles de personas en los puntos de observación habilitados y una Feria del Sol organizada en paralelo.

Una vez pasada la sombra de la Luna, el equipo inició el trabajo de contraste entre la predicción computacional previa y las imágenes obtenidas. Esa comparación es la parte científicamente más delicada del asunto: sirve para calibrar los modelos que describen el comportamiento del campo magnético solar. El resultado de más del 70% de similitud es alentador, aunque el propio equipo advierte que deberá seguir siendo analizado.

El despliegue divulgativo acompañó al científico, con charlas del director del IAC, Valentín Martínez Pillet, de la subdirectora Eva Villaver y de físicos del National Solar Observatory como Kevin Reardon. Hubo incluso un detalle con encanto: un telescopio histórico sometido a una restauración conservativa, con recuperación de su funcionamiento mecánico y óptico, quedó listo para incorporarse a las observaciones del proyecto.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La corona solar solo puede observarse desde tierra durante los pocos minutos que dura la totalidad de un eclipse. Por eso cada uno de estos fenómenos es, para la física solar, una ventana que se abre y se cierra en cuestión de segundos y que no admite repetición.

El objetivo real está en Marruecos el 2 de agosto de 2027

Todo lo anterior es preparación. La campaña internacional de NATE se juega en el eclipse total del 2 de agosto de 2027, cuya trayectoria atravesará el sur de España y el norte de África, y que reúne condiciones excepcionales para la investigación.

Los números explican por qué los científicos llevan años esperándolo. Tendrá una magnitud de 1,079 y una fase de totalidad superior a los seis minutos, una duración extraordinaria que permitirá realizar observaciones avanzadas de la corona solar y de sus estructuras magnéticas. Para comparar, el eclipse de este agosto ofreció totalidades de poco más de un minuto en buena parte del recorrido peninsular.

El despliegue previsto contempla diez equipos telescópicos repartidos por localidades del norte marroquí: Tánger, Tetuán, El Jebha, Alhucemas, Nador y Saidia. Es una red sincronizada a lo largo de la trayectoria del eclipse, lo que permite obtener observaciones desde puntos distintos y, con ello, reconstruir el fenómeno con mucha más información que desde un único emplazamiento.

El proyecto incorpora además un compromiso que va más allá de la ciencia y que conviene destacar. Una vez finalizado el eclipse, el equipamiento adquirido para cada estación será donado a las comunidades locales, de modo que la infraestructura permanezca en el territorio en lugar de regresar a los laboratorios de origen. Es una forma de dejar legado, no solo datos.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, se desplazó hasta Palencia para seguir la jornada. Subrayó que el archipiélago cuenta con una comunidad científica de gran nivel y que existe la responsabilidad de respaldar su trabajo para que el conocimiento generado desde las islas siga llegando cada vez más lejos.

Ese es, en el fondo, el sentido estratégico de la operación. Canarias lleva décadas siendo un referente mundial en astrofísica gracias a sus observatorios, y NATE traslada esa capacidad fuera del archipiélago, liderando una campaña internacional con socios estadounidenses y marroquíes. La cita es el 2 de agosto de 2027, y para el archipiélago tiene doble interés: además del papel científico, ese día se verá aquí un eclipse parcial con más del 70% de ocultación y, esta vez sí, con el Sol alto y a plena mañana.