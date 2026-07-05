Si ves esto en una sandía, tírala inmediatamente: podría afectar a tu salud

El alto contenido de agua en la sandía favorece su descomposición rápida. Conocer las señales visuales, táctiles y olfativas es clave para identificar cuándo ya no es segura para el consumo.

Una sandía en buen estado debe tener cáscara firme y color uniforme. El moho blanco, negro o verde es señal de inmediato rechazo.

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LO ESENCIAL La sandía se compone principalmente de 91% de agua, lo que acelera su deterioro. El moho visible en cualquier color (blanco, negro o verde) es señal inmediata de descomposición. Una textura viscosa o blanda indica contaminación bacteriana en capas profundas de la fruta. La sandía cortada dura 3 a 5 días en refrigeración si se almacena en recipiente hermético.

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Julio es el Mes Nacional de la Sandía, época en la que esta fruta refrescante se convierte en la protagonista indiscutible de barbacoas y meriendas veraniegas. Sin embargo, la sandía no dura para siempre. Su composición mayoritariamente acuosa (91% de agua y 6% de azúcar) la hace vulnerable a una descomposición rápida, especialmente con las temperaturas altas del verano. Saber cuándo desechar una sandía es fundamental para evitar consumir fruta contaminada y garantizar la seguridad alimentaria en el hogar.

Los signos visibles de deterioro son la clave para identificar una sandía en mal estado. Según el USDA, los indicadores más claros incluyen la presencia de moho visible, una textura viscosa o resbaladiza, y cualquier signo evidente de descomposición en la superficie o interior. Estos síntomas indican que la fruta ha sido contaminada, y el alto contenido de agua facilita que los microorganismos se propaguen rápidamente bajo la cáscara. Por eso los expertos no recomiendan simplemente cortar la zona afectada: la contaminación podría haberse extendido a capas más profundas que no son visibles a simple vista.

El aspecto visual es el primer indicador. Una sandía en mal estado puede presentar color apagado, manchas oscuras o áreas translúcidas y acuosas que delatan deterioro interno. También es importante observar si hay crecimiento visible (blanco, verde o negro) en cualquier parte de la cáscara. Aunque la sandía tenga imperfecciones naturales, ciertos patrones de color en la corteza verdosa pueden indicar que la fruta está madura y en buen estado. La diferencia radica en distinguir entre marcas naturales y signos reales de putrefacción.

Cómo detectar una sandía podrida por el tacto, el olfato y el sabor

Tus sentidos son herramientas valiosas para determinar si una sandía aún es comestible. La textura es especialmente reveladora: si al presionar suavemente la sandía notes que la carne está blanda, pastosa o con consistencia viscosa, es señal de que la descomposición está avanzada. Una sandía fresca debe ceder ligeramente al presionar, pero no hundirse ni desprender líquido. El olor también proporciona pistas definitivas. Una sandía en buen estado tiene un aroma fresco y dulce característico, mientras que una echada a perder emite olores desagradables: fermentado, agrio o claramente off. Si al acercarte a la fruta percibes estos aromas anómalos, no dudes en desecharla.

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En el caso de la sandía ya cortada, los indicadores de alarma son similares pero más urgentes. La presencia de líquido en exceso acumulado en el recipiente es un signo de que la descomposición ha comenzado. Recuerda que la sandía cortada se deteriora mucho más rápido que la fruta entera, porque al cortar expones una gran superficie de pulpa al aire sin la protección de la cáscara. Los microorganismos encuentran acceso directo a la carne, acelerando el proceso de degradación. Por eso es crucial consumir la sandía cortada cuanto antes y nunca dejarla más de 2 horas a temperatura ambiente (entre 41 y 135 grados Fahrenheit), la llamada «zona de peligro» para alimentos.

Almacenamiento correcto y duración de la sandía

Para maximizar la vida útil de tu sandía, el almacenamiento es crucial. Una sandía entera puede conservarse hasta 3 semanas si se mantiene en un lugar fresco (entre 50 y 60 grados Fahrenheit).

Una vez que cortes la sandía, el protocolo de conservación cambia radicalmente. Debes cubrirla en un recipiente hermético y refrigerarla inmediatamente. Es recomendable fechar el recipiente para llevar control del tiempo transcurrido.

El verano es la época perfecta para disfrutar de la sandía en su máxima expresión. Ahora que conoces las señales de alerta, puedes consumir esta refrescante fruta con total confianza. Confía en tus sentidos: si la sandía muestra signos visibles de moho, textura viscosa, olores desagradables o cambios significativos en su apariencia, no dudes en desecharla inmediatamente. La seguridad alimentaria es una prioridad que siempre debe prevalecer sobre el desperdicio. Y recuerda: si preparas demasiada sandía, siempre puedes montar un puesto de venta casero. Los niños del barrio agradecerán el gesto.