Se proyecta ‘Mi ilustrísimo amigo’, filme que explora la relación entre Galdós y Pardo Bazán

En el marco del Mes de Canarias, Filmoteca ofrece un pase especial de la película el martes 26 de junio, a las 19:00 horas, con entrada libre

El Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, a través de Filmoteca Canaria, acoge el próximo martes, 26 de mayo, la proyección de ‘Mi ilustrísimo amigo’, un largometraje de Paula Cons que lleva a la gran pantalla la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Un pase especial en el marco de la intensa programación del Mes de Canarias, con la que el Gobierno autonómico extiende la celebración del 30 de mayo a todas las semanas previas.

La película, protagonizada por Lucía Veiga y Paco Déniz, narra la amistad, el amor y la admiración de los más de treinta años y noventa cartas que compartieron los escritores. Especialmente recomendado para el fomento de la igualdad de género por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), este filme es el primer largometraje de ficción que se centra en la figura del escritor canario.

‘Mi ilustrísimo amigo’, rodada en 2024 entre Madrid y Gran Canaria, ha sido premio a la Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival y premio a la Mejor Dirección de Fotografía tanto en el Miami Women Film Festival como en el Montreal Women Film Festival. También obtuvo premio del Público en el Festival de Cine de Madrid, además de mención especial del jurado.

Es una película de la productora canaria Jugoplástika, en coproducción con Agallas Films, y contó con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de Canary Islands Film.

Sinopsis

En una España que se encuentra viviendo un punto álgido a nivel tanto cultural como político, Pardo Bazán es una feminista adelantada a su tiempo, fiel defensora de la libertad y una osada escritora. Pérez Galdós está ya reconocido como una de las más potentes voces literarias del país, capaz de relatar como pocos el realismo español y de retratar su sociedad.

Mientras Emilia Pardo Bazán lucha por hacerse un hueco en un panorama literario dominado por hombres, Benito Pérez Galdós demuestra ser, además de su amante, su aliado crítico. La relación que ambos mantuvieron durante años va dibujándose a través de cartas y reuniones: atracción, amor, pasión, complicidad y algún que otro desacuerdo se mezclan para formar uno de los más especiales vínculos de la literatura española. Fueron, el uno para el otro, inspiración.

Un mes para celebrar que ‘Somos Patrimonio de Canarias’

Esta actividad se enmarca en la programación del Mes de Canarias que incluye más de 110 actividades en todas las Islas, bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’.

La iniciativa de ampliar la celebración del Día de Canarias a todo un mes es una invitación a reconocer, compartir y preservar aquello que nos une como pueblo. A lo largo de varias semanas, se creará un espacio para acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón e, incluso, más allá de nuestro territorio.

Toda la programación está disponible en el portal web del Gobierno de Canarias, así como en las redes sociales de la Presidencia del Gobierno y de las distintas áreas responsables de la organización de cada actividad, donde se actualiza diariamente la información.