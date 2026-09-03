Septiembre llega partido: los festivos que cada isla de Canarias tiene este mes

Ni el 19 ni el 6: las dos fechas de festivos de Canarias que circulan mal por internet

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LO ESENCIAL Fuerteventura celebra en viernes y La Gomera en lunes. Gran Canaria y Lanzarote lo tienen en martes. Tenerife agotó su festivo insular el 2 de febrero. La Palma lo gastó el 5 de agosto. El 12 de octubre es lunes y lo comparten las siete islas.

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El calendario laboral de Canarias funciona con una lógica que no existe en ninguna otra comunidad autónoma: además de los festivos comunes, cada isla dispone de un día propio, y esos días están repartidos a lo largo del año sin ningún criterio de simetría. La consecuencia práctica para lo que queda de 2026 es que cinco islas todavía tienen su festivo por delante y dos ya lo gastaron hace meses.

Las que aún lo conservan celebran todas entre septiembre y octubre. Gran Canaria abre el turno el martes 8 de septiembre con Nuestra Señora del Pino. Le siguen Lanzarote y La Graciosa el martes 15, con Nuestra Señora de los Volcanes, y Fuerteventura el viernes 18, con Nuestra Señora de la Peña. El Hierro cierra el mes el jueves 24 con la Bajada de la Virgen de los Reyes, aunque este año no coincide con la gran celebración cuatrienal, que volverá a tocar en 2029. Y ya en octubre, La Gomera tiene el suyo el lunes 5, día de Nuestra Señora de Guadalupe.

Quién gana fin de semana largo en Canarias y quién no

Aquí es donde la suerte reparte de forma desigual. Fuerteventura y La Gomera son las dos claras ganadoras de este otoño en Canarias: sus festivos caen en viernes y en lunes respectivamente, de modo que el fin de semana largo llega solo, sin necesidad de gastar un día de vacaciones. Fuerteventura encadena del 18 al 20 de septiembre, y La Gomera del 3 al 5 de octubre.

Gran Canaria y Lanzarote están en la situación intermedia. Al caer sus celebraciones en martes, quien quiera hacer puente tendrá que pedir libre el lunes anterior para juntar cuatro días. El Hierro se encuentra en el caso simétrico: con el festivo en jueves, el día que hay que solicitar es el viernes 25. Son puentes perfectamente construibles, pero no salen gratis.

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Tenerife y La Palma quedan fuera de este reparto. Sus festivos insulares fueron el 2 de febrero, Virgen de Candelaria, y el 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves. Ambas islas ya han agotado ese día y no vuelven a tenerlo hasta 2027. Sigue leyendo DA Una masa de polvo sahariano gana altura y cambiará el cielo y tiempo de Canarias durante días ACTUALIDAD Hasta 450 euros por electrodoméstico en Canarias: el error que te deja sin la ayuda

Lo que dice el decreto y lo que circula mal

Todo esto está fijado por el Decreto 61/2025, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, que determina el calendario de fiestas laborales del archipiélago para 2026. La normativa establece un máximo de catorce días inhábiles al año, retribuidos y no recuperables, de los cuales dos corresponden a festividades locales propias de cada municipio. Esos dos días los aprueban los plenos municipales y se elevan a la Dirección General de Trabajo para su publicación posterior, de manera que en los 88 municipios del archipiélago la combinación final no es idéntica.

Conviene además avisar de algo que está circulando estos días. Varias informaciones publicadas con motivo de la vuelta al cole sitúan el festivo de Fuerteventura el 19 de septiembre y el de La Gomera el 6 de octubre. Ambas fechas están desplazadas un día respecto a lo que recoge el decreto. Las correctas son el 18 y el 5, tal y como figuran en la nota oficial del Gobierno de Canarias y en el propio BOC. Es un matiz menor sobre el papel y considerable si alguien planifica un viaje o una jornada laboral en función de ello.

Queda por último el único festivo que este otoño comparten las siete islas: el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Al caer en lunes genera fin de semana largo en todo el país sin necesidad de pedir nada, y es uno de los cuatro que el calendario de 2026 reparte de forma automática junto al Viernes Santo, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Para Canarias, además, llega justo después del festivo insular gomero, de modo que octubre arranca con dos descansos separados por apenas una semana.

La recomendación práctica en Canarias es la de siempre y sigue siendo necesaria: antes de dar por hecho un puente, conviene revisar el calendario aprobado por el ayuntamiento correspondiente. En Canarias conviven festivos nacionales, autonómicos, insulares y municipales, y la suma de los cuatro niveles no da el mismo resultado en Arrecife que en Vallehermoso. El decreto fija el marco, pero la última palabra sobre qué día no se trabaja la tiene el pleno de cada municipio.