Un enterramiento oculto en Garachico: restos de hace casi un siglo aparecen en la costa de Tenerife

Patrimonio investiga si los restos humanos semienterrados hallados en Tenerife pertenecen a una víctima de la represión franquista o de la Guerra Civil.

Restos óseos hallados en la costa de Garachico, Tenerife, bajo protección de la Policía Local y el Seprona de la Guardia Civil.

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LO ESENCIAL Los restos fueron hallados el pasado domingo en el litoral de Garachico tras un desprendimiento de talud. La hipótesis apunta a un enterramiento intencional del siglo XX, compatible con la Guerra Civil o la represión franquista. Patrimonio tramita con carácter urgente los permisos para excavar en zona de dominio público marítimo-terrestre. Los trabajos arqueológicos podrían comenzar a principios de la próxima semana si se resuelven los trámites administrativos.

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Un esqueleto semienterrado ha aparecido en la costa de Garachico, en Tenerife, tras el desprendimiento de un talud situado apenas cinco metros del litoral. El hallazgo, producido el domingo pasado, ha activado una investigación de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias para determinar la antigüedad y procedencia de los restos, con la hipótesis inicial de que podrían corresponder a un enterramiento intencional de la primera mitad del siglo XX.

La notificación del hallazgo llegó a las autoridades a través de la vía judicial. Desde entonces, la Policía Canaria y especialistas de Patrimonio Cultural han inspeccionado la zona y activado los protocolos de preservación. Para evitar alteraciones o expolio del lugar, la Policía Local y el Seprona de la Guardia Civil mantienen vigilancia continua del área, que permanece bajo custodia permanente.

Juan Carlos García, inspector y coordinador del sistema de información patrimonial, ha explicado que la hipótesis más probable es que se trate de un enterramiento intencional producido entre 1900 y 1950. Esta cronología es compatible tanto con el período de la Guerra Civil española como con la represión franquista posterior.

Lo que García ha descartado categóricamente es que el esqueleto pertenezca a la época aborigen o prehispánica, dados los indicios arqueológicos del lugar. El yacimiento se localiza en una zona de antiguos movimientos de tierra y cultivos tradicionales conocidos como sorribas, lo que sugiere una ocupación humana reciente en términos arqueológicos.

La excavación arqueológica en Garachico, Tenerife, comenzará en breve

La Dirección General de Patrimonio tramita con carácter de urgencia los permisos burocráticos necesarios para iniciar una excavación arqueológica formal en Tenerife. García ha expresado confianza en que los trabajos puedan comenzar a comienzos de la próxima semana si se resuelven todos los trámites administrativos. Sin embargo, hay una complicación técnica derivada de la ubicación: los restos se encuentran en zona de dominio público marítimo-terrestre, lo que requiere autorizaciones específicas.

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La zona de dominio público marítimo-terrestre constituye una categoría de bienes de titularidad estatal sujeta a protección especial. La Constitución señala que la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son bienes del dominio público marítimo-terrestre. En Tenerife, cualquier intervención arqueológica en estas áreas requiere coordinación entre la administración autonómica y las autoridades competentes en costas para garantizar el cumplimiento de la legislación de protección litoral.

A pesar de esta complejidad administrativa, García ha subrayado que la excavación arqueológica en sí «no es compleja». El yacimiento contiene dos unidades diferenciadas: una inferior que alberga los restos humanos y otra superior compuesta por un relleno intencional de bloques de basalto de gran volumen. «La única dificultad es quitar esas piedras de tanto volumen, pero no hay ninguna otra complicación técnica», ha comentado el inspector. Los trabajos se encargarán al equipo arqueológico habitual de Tenerife.

Qué revelará el análisis científico en Tenerife

El análisis especializado será crucial para resolver varios interrogantes sobre estos restos hallados en Tenerife. Los peritos determinarán la antigüedad exacta mediante técnicas de datación, analizarán las características óseas para identificar el sexo y la edad aproximada del difunto, y buscarán indicios sobre las circunstancias de la muerte. Este análisis es especialmente importante si existe la posibilidad de que se trate de una víctima de represión política.

La presencia de un relleno intencional de grandes bloques de basalto es significativa, ya que sugiere que alguien enterró deliberadamente los restos, lo que apunta a un acto consciente antes que a un depósito casual. Este detalle refuerza la hipótesis de García sobre un enterramiento intencionado, aunque también abre la posibilidad de que fuera un acto clandestino para ocultar evidencias.

A medida que avancen las excavaciones y los análisis científicos, los restos podrían arrojar luz sobre un período especialmente turbulento de la historia española que dejó miles de víctimas sin identificar.