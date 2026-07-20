Fallece un motorista en Arona tras colisionar con un turismo en la TF-28 de Tenerife

Un hombre de 63 años perdió la vida en la carretera TF-28 a la altura de El Mojón, en el sur de Tenerife, tras impactar contra un vehículo de alquiler. El accidente generó importantes retenciones en una de las vías más transitadas de la zona.

Zona del accidente mortal en la carretera TF-28 de Arona, donde colisionaron una motocicleta y un turismo de alquiler.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Un motorista de 63 años falleció en colisión con un turismo en Tenerife. El accidente ocurrió a las 19:18 horas en la carretera TF-28, zona de El Mojón, Arona. El vehículo de alquiler implicado era un Volkswagen Tiguan blanco con una familia británica. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Tenerife registró un trágico accidente mortal en la carretera TF-28 el martes pasado cuando un motorista de 63 años perdió la vida tras colisionar con un vehículo de alquiler en la zona de El Mojón, en el municipio de Arona. El impacto fue de tal violencia que el conductor falleció prácticamente en el acto, pese a los esfuerzos inmediatos de reanimación del personal sanitario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 19:18 horas. La llamada reportaba una colisión entre una motocicleta y un turismo en la carretera General del Sur, a escasos metros del acceso al Hospital del Sur. Un médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario, presente en la sala operativa, constató que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria e impartió indicaciones mediante teleasistencia para que los testigos iniciaran maniobras de reanimación de forma inmediata.

El vehículo implicado era un Volkswagen Tiguan blanco, un todocamino de alquiler ocupado por una familia británica compuesta por dos parejas y al menos un menor que viajaba por Tenerife. Según las primeras investigaciones, el turismo circulaba de forma errática buscando un punto para realizar un cambio de sentido, utilizando una pequeña salida asfaltada de la vía. El motorista, que conducía una motocicleta Yamaha de color negro, decidió adelantarlo en ese momento. Fue entonces cuando el coche giró repentinamente para reincorporarse a la calzada, cortando la trayectoria de la moto y provocando un impacto de gran magnitud.

Respuesta de emergencia y operativo en la zona de Tenerife

El despliegue de recursos fue inmediato. El CECOES 112 movilizó dos ambulancias de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario, patrullas de la Policía Local de Arona, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil. Dada la proximidad del lugar con el Hospital del Sur, los sanitarios llegaron con rapidez al escenario del siniestro.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

A su llegada, el personal del SUC encontró al motorista en parada cardiorrespiratoria y procedió a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Sin embargo, los esfuerzos no obtuvieron resultado y confirmaron su fallecimiento en el lugar. La Policía Local de Arona, en Tenerife, desplegó la práctica totalidad de sus efectivos disponibles para regular el intenso tráfico en una de las vías interurbanas más transitadas de la zona. El Consorcio de Bomberos se encargó de asegurar la posición de los vehículos y controlar los vertidos de combustible sobre el asfalto.

Investigación y contexto de siniestros en las carreteras de Tenerife

El equipo de Atestados de la Guardia Civil en Tenerife asumió la investigación oficial y las diligencias correspondientes para esclarecer las responsabilidades del siniestro. El personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó tareas de limpieza y acondicionamiento de la calzada tras el operativo. El accidente ocurrió en una zona considerada de alto tránsito, especialmente durante el período turístico, lo que requirió una intensa labor de coordinación entre todos los servicios implicados.

Las autoridades continúan enfatizando la necesidad de mantener distancias de seguridad y de circular con atención constante en estos tramos.

La Guardia Civil continúa con la investigación oficial del siniestro para determinar responsabilidades. El Cabildo de Tenerife completó las tareas de limpieza y acondicionamiento de la calzada. Las autoridades reiteran la importancia de mantener distancias de seguridad y circular con atención en estos tramos de alto tránsito.