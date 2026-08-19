Seis años de prisión para el taxista que abusó de una turista alemana en el Sur de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena al conductor a dos tercios de la pena solicitada por la Fiscalía. La víctima, de 22 años, fue atacada en septiembre de 2022 tras abandonar una discoteca en Las Verónicas.

Fachada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se dictó la sentencia condenatoria.

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LO ESENCIAL La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condena a seis años de cárcel al taxista de Adeje. El acusado debe pagar una indemnización de 20.000 euros a la víctima. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 cuando la joven alemana salió de una discoteca. Se le impone prohibición de acercarse a la víctima diez años y cinco de libertad vigilada tras cumplir condena.

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La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un taxista de Adeje a seis años de cárcel y al pago de 20.000 euros de indemnización por violar a una turista alemana de 22 años durante un trayecto nocturno en Tenerife. La sentencia resuelve un caso que se remonta a septiembre de 2022, cuando la víctima fue agredida sexualmente tras solicitar transporte desde una discoteca.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife había solicitado inicialmente una pena de diez años de prisión y una indemnización de 25.000 euros para el acusado, un hombre de 36 años con antecedentes por violencia de género. La defensa, por su parte, había pedido la absolución completa del procesado. El tribunal, tras analizar las pruebas y los testimonios, acordó una condena intermedia que refleja la gravedad de los hechos probados.

Según el relato de los hechos documentado durante el juicio, todo comenzó cuando la joven alemana abandonó la discoteca Las Verónicas a las tres de la mañana para regresar al domicilio de sus padres, donde estaba disfrutando de unas vacaciones en Tenerife. Solicitó un taxi en la parada cercana al local de ocio. El conductor, identificado como el acusado, inició el trayecto pero durante el recorrido le dirigió frases con intención libidinosa mientras conducía el vehículo por Tenerife.

En lugar de dirigirse al domicilio de la víctima, el taxista desvió el recorrido hacia una zona apartada donde estacionó el vehículo. Una vez detenido, comenzó a realizar tocamientos a la mujer sin su consentimiento, pese a que ella manifestó su negativa mediante palabras y gestos. La víctima intentó resistirse, pero el agresor continuó con la agresión sexual consumada.

Las medidas de protección y restricciones impuestas en Tenerife

Además de la pena privativa de libertad de seis años, la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife impone al condenado una serie de medidas de protección dirigidas a salvaguardar a la víctima. Durante diez años, el taxista tendrá prohibido acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier medio. Esta prohibición es fundamental en casos de violencia sexual para garantizar que la víctima pueda recuperarse sin temor a represalias o contacto no deseado.

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Complementariamente, la resolución judicial establece una período de libertad vigilada de cinco años una vez que el condenado cumpla su condena de seis años de cárcel. Esto significa que tras su liberación, seguirá bajo supervisión del sistema penitenciario y de justicia durante ese tiempo adicional, sometido a condiciones y restricciones que buscan prevenir la reincidencia y proteger a la comunidad.

La importancia de estas medidas radica en que los antecedentes por violencia de género documentados en el expediente del acusado constituyen un factor de riesgo significativo. Aunque en este caso específico esos antecedentes anteriores no fueron computables legalmente para agravar la sentencia, sirvieron como indicador del perfil del procesado durante la evaluación del tribunal.

El proceso judicial y la evolución del caso en Tenerife

El caso fue instruido por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que es el órgano competente para conocer de los delitos de esta gravedad en el archipiélago. El juicio se desarrolló con la presentación de pruebas, testimonios de la víctima y argumentos de las partes acusadora y defensora. El tribunal tuvo que evaluar credibilidad, establecer los hechos probados y aplicar la ley penal correspondiente.

La brecha entre la petición fiscal de diez años y la sentencia final de seis años refleja la valoración que el tribunal hizo de las circunstancias del delito, la prueba presentada y los factores mitigantes y agravantes. En cualquier caso, la condena confirma la responsabilidad penal del taxista por el delito de violación sexual contra la turista alemana.

Para la víctima, esta resolución judicial cierra un proceso que comenzó hace casi cuatro años, cuando presentó denuncia tras los hechos ocurridos en septiembre de 2022 en Tenerife. La indemnización de 20.000 euros reconoce el daño causado, aunque el valor económico nunca puede equipararse al trauma y las secuelas psicológicas de una agresión sexual. Las medidas de protección y la privación de libertad del condenado son pasos que el sistema de justicia español adopta para reparar, en la medida de lo posible, el daño a la víctima y prevenir nuevos delitos.