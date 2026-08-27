El IGN detecta quince terremotos en menos de 17 horas que agitan el norte de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional registró una intensa actividad sísmica desde el miércoles 26 al jueves 27 de agosto, con terremotos que alcanzaron una magnitud de 3,6 como el más potente y al menos dos eventos sentidos por la población.

Zona de Anaga, en el norte de Tenerife, donde se registró la intensa actividad sísmica entre el 26 y 27 de agosto.

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LO ESENCIAL El Instituto Geográfico Nacional registró 15 terremotos en aguas del Atlántico próximas al norte y noreste de Tenerife. El terremoto más potente alcanzó magnitud 3,6 a las 18:37 horas del miércoles 26 de agosto. Dos de los terremotos fueron sentidos por la población, con intensidad máxima II según la escala del IGN. La actividad sísmica continuó durante las primeras horas del jueves 27 de agosto con movimientos de menor magnitud.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Tenerife ha registrado 15 terremotos en menos de 17 horas al norte de Anaga, intensificando la actividad sísmica que caracteriza a la isla desde hace varios meses. Este nuevo episodio se suma a la serie de pulsos sísmicos detectados desde febrero, consolidando una reactivación sismovolcánica que mantiene bajo vigilancia a los organismos de protección civil y a la comunidad científica canaria.

La zona norte de Anaga, ubicada en el extremo noreste de Tenerife, se ha convertido en foco de atención tras este enjambre de terremotos de baja a moderada magnitud. Aunque la mayoría de estos eventos no fueron sentidos de forma clara por la población, el incremento en la frecuencia de los temblores refleja una dinámica sísmica que los especialistas estudian con detalle para entender los procesos volcánicos subyacentes.

La actividad registrada responde a una realidad geológica compleja. Tenerife forma parte de un apilamiento volcánico de base piramidal que se eleva desde los 3.000 metros de profundidad hasta los 3.718 metros del Pico del Teide. La isla cuenta con tres ejes principales de rift estructuras de fracturas corticales asociadas con extensión subterránea que convergen en un punto triple en la zona central, donde surgieron los Edificios Cañadas y el complejo volcánico Teide-Pico Viejo. Esta configuración tectónica explica la persistencia de terremotos en diversas áreas de la isla.

¿Qué significan estos terremotos? El contexto de la actividad anómala desde febrero

Desde el 7 de febrero de 2026, Tenerife registra actividad sismovolcánica anómala caracterizada por series de terremotos de baja frecuencia y enjambres de cientos de eventos híbridos. El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES), previsto en el Plan Especial de Protección Civil por riesgo volcánico de Canarias, ha analizado estos episodios en múltiples ocasiones sin detectar indicios de una erupción próxima.

Los expertos han señalado que, aunque los terremotos registrados son superiores a los niveles habituales de los últimos años, no se han observado cambios significativos en otros parámetros críticos de vigilancia: la deformación del terreno ha mantenido su tendencia general con modificaciones menores (acumulando apenas dos centímetros en tres años), la emisión de gases volcánicos muestra un descenso en determinados parámetros geoquímicos, y la temperatura y otros indicadores geofísicos no presentan anomalías alarmantes.

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El evento más significativo de esa serie inicial ocurrió el 10 de febrero, cuando se registró una señal continua de baja frecuencia cuya máxima intensidad se alcanzó entre las 8:45 y las 10:15 horas. Los investigadores subrayaron entonces que esta sucesión de pulsos no se había documentado previamente con aquella duración y continuidad, aunque sí se había producido de forma más esporádica en ocasiones anteriores.

Vigilancia reforzada: cómo se monitorean los terremotos en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) coordina el monitoreo de la actividad sísmica en Canarias mediante redes de estaciones de detección distribuidas por las islas. La vigilancia de terremotos en Tenerife combina múltiples parámetros: análisis de sismicidad (número, magnitud y profundidad de eventos), deformación del terreno medida por satélite, composición de gases volcánicos, temperatura de fuentes termales y otros indicadores geoquímicos y geofísicos.

Este enfoque multidisciplinario permite a los expertos distinguir entre actividad sísmica de fondo, pulsos episódicos y cambios que podrían indicar una movilización magmática significativa. Los científicos admiten que podrían producirse terremotos leves perceptibles por la población, pero recalcan que la ausencia simultánea de cambios en deformación, gases y otros parámetros descarta una escalada hacia una erupción a corto o medio plazo.

El nuevo enjambre de 15 terremotos al norte de Anaga será analizado en el contexto de esta vigilancia integral. El IGN incorporará estos datos a su base de registro y el CCES evaluará si representan una intensificación significativa o una variación dentro de los patrones observados desde febrero.

Para los residentes y visitantes de Tenerife, la recomendación de las autoridades permanece constante: mantener la calma, seguir las indicaciones de protección civil en caso de percibir terremotos o movimientos sísmicos, y consultar los canales oficiales del Gobierno de Canarias y del IGN para información actualizada. La isla continúa siendo segura, y la vigilancia científica rigurosa asegura que cualquier cambio significativo en los parámetros volcánicos será detectado y comunicado de inmediato a las autoridades competentes.