Importante repunte de terremotos bajo el Teide en Canarias: INVOLCAN da los motivos del aumento

Terremotos en el enjambre sísmico más prolongado desde 2016, con eventos concentrados al oeste de Las Cañadas. Los organismos científicos descartan peligro de erupción a corto plazo.

Vista aérea de Las Cañadas del Teide, donde se concentra la actividad sísmica registrada entre el 22 y 23 de julio.

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LO ESENCIAL La Red Sísmica Canaria detectó más de 4.500 eventos sísmicos entre el 22 y 23 de julio. Se trata del decimoquinto enjambre de eventos híbridos registrado en Tenerife desde octubre de 2016. La actividad se concentra a unos 10 kilómetros de profundidad bajo Las Cañadas del Teide. El IGN y INVOLCAN descartan un aumento en la probabilidad de erupción a corto o medio plazo.

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Los terremotos registrados en Tenerife y parte de Canarias han experimentado un incremento notable durante las últimas 48 horas. La secuencia de movimientos, que comenzó la noche del 22 de julio, ha mantenido en vigilancia constante a los equipos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Ambas instituciones han confirmado que, pese a esta intensificación, no existe un aumento del riesgo eruptivo en la isla.

Se han registrado más de 4.500 eventos sísmicos desde el inicio del episodio. Estos movimientos corresponden a microterremotos que no han sido percibidos por la población, siendo detectados únicamente mediante la red de sensores especializados distribuida por la isla. El IGN realizó localizaciones manuales que complementaron los registros automáticos, elevando el conteo total.

Origen de los terremotos: presurización del sistema volcánico

Los científicos atribuyen estos eventos a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, provocado por la inyección de fluidos de origen magmático en profundidad. Se trata de terremotos híbridos, una mezcla de características tectónicas y volcánicas, que reflejan la circulación de fluidos a través de fracturas en el sustrato rocoso. Este fenómeno ha sido documentado desde 2016 en la isla.

INVOLCAN ha asegurado que este enjambre de eventos sísmicos híbridos no implica cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto o medio plazo. Para que se produjera un escenario previo a una erupción, sería necesaria la aparición conjunta de varios indicadores adicionales que actualmente no se observan: incremento significativo de terremotos volcano-tectónicos, migración progresiva de hipocentros, deformación acelerada del terreno y cambios en los gases volcánicos. Ninguno de estos parámetros muestra alteraciones relevantes en la actualidad.

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La actividad actual de terremotos forma parte de un patrón recurrente que caracteriza a Tenerife desde hace casi una década. Aunque la frecuencia es notable, los organismos científicos la describen como un ruido volcánico compatible con dinámicas normales del sistema geológico subterráneo, no como un precursor eruptivo.

Terremotos monitorizados en tiempo real por el IGN

El IGN mantiene una red de estaciones sísmicas distribuidas por toda la isla que registra terremotos continuamente. INVOLCAN complementa esta vigilancia con su propia Red Sísmica Canaria, especializada en fenómenos volcánicos. Ambas redes se comunican en tiempo real para evaluar la evolución de la actividad.

Los análisis preliminares de INVOLCAN indican que la mayoría de los hipocentros de los terremotos se concentra en el sector suroeste de Las Cañadas, confirmando una zona de actividad bien delimitada. Este patrón de actividad intermitente, con pulsos seguidos de períodos de calma relativa, es característico de los enjambres híbridos de Tenerife.

Tanto el IGN como INVOLCAN continuarán monitorizando cada cambio en los parámetros volcánicos y en los terremotos registrados. Cualquier modificación significativa será comunicada a las autoridades de protección civil y al público mediante canales oficiales. Los ciudadanos pueden consultar actualizaciones en los sitios web del IGN y de INVOLCAN.

Para plantear un escenario preeruptivo, advierte el instituto, tendrían que darse a la vez varias señales que ahora no aparecen. Entre ellas, un repunte marcado de la sismicidad volcano-tectónica, un desplazamiento progresivo de los hipocentros conforme pasan los días, una deformación del suelo más rápida e intensa y variaciones de peso en la cantidad y la composición de los gases que expulsa el sistema.