Se confirma que hay canarios entre los desaparecidos del terremoto de Venezuela

El ministro Ángel Víctor Torres confirma que hay vecinos del archipiélago entre los desaparecidos del doble seísmo de magnitud 7,5 y 7,2 que ha sacudido Venezuela, mientras Exteriores eleva a 99 los españoles sin localizar.

Labores de rescate en La Guaira, el estado venezolano más afectado por el doble seísmo de magnitud 7,5 y 7,2.

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LO ESENCIAL El doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 sacudió Venezuela dejando más de 235 muertos. El Ministerio de Exteriores confirma tres españoles fallecidos y 99 desaparecidos. La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, figura entre los desaparecidos. El edificio donde residía Isabel Jara en La Guaira quedó reducido a escombros.

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Venezuela vive una de sus mayores catástrofes sísmicas en décadas y Canarias tiene nombre propio en la lista de víctimas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este jueves que entre los desaparecidos a raíz del doble terremoto que sacudió el país caribeño figuran también ciudadanos canarios, sumándose así al drama que ya afecta a decenas de compatriotas repartidos por el archipiélago.

El seísmo, un doblete de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, golpeó Venezuela con una violencia devastadora. El estado de La Guaira fue el más castigado: más de cien edificios colapsaron en su área costera según el primer recuento oficial, y las labores de rescate contrarreloj para encontrar supervivientes entre los escombros centran todos los esfuerzos de las autoridades venezolanas. Las primeras 72 horas desde el impacto resultan decisivas para hallar personas con vida.

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida

El caso que más ha conmocionado al archipiélago es el de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. El presidente regional, Fernando Clavijo, informó de que Jara figura entre los desaparecidos tras el terremoto. El edificio donde residía la representante institucional, situado en La Guaira, quedó reducido a escombros. Clavijo reconoció que las noticias que llegaban no eran positivas, aunque subrayó que la esperanza de encontrarla con vida seguía intacta mientras avanzaran las labores de rescate.

La Guaira, capital del estado homónimo y puerta marítima de Caracas, concentra una nutrida comunidad de emigrantes canarios y descendientes directos con fuertes lazos con el archipiélago. Los vínculos históricos entre Canarias y Venezuela se remontan a siglos de emigración y son, en palabras del propio Torres, parte del corazón de las islas. Esa proximidad afectiva hace que la magnitud de la catástrofe resuene con especial intensidad en las familias canarias que aguardan noticias desde primera hora de la madrugada.

El ministro Torres expresó públicamente su honda preocupación por la situación en Venezuela desde que se conocieron las primeras informaciones sobre el seísmo, destacando los grandes afectos y los lazos históricos que unen a los canarios con el país caribeño. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación indicó por su parte que seguía la evolución de los hechos de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

Noventa y nueve españoles sin localizar y tres fallecidos confirmados

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, actualizó a lo largo de la jornada las cifras oficiales de ciudadanos españoles afectados. La cifra de fallecidos ascendió a tres españoles, mientras que el número de desaparecidos, es decir, personas con las que los familiares no han podido establecer contacto, alcanzó los 99. En total, más de 20.000 personas figuran como desaparecidas en Venezuela, según los datos manejados por las autoridades en las primeras horas tras el doble seísmo.

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El balance de víctimas que ofrece el propio Gobierno venezolano resulta igualmente grave. Carlos Alvarado, ministro de Salud venezolano, señaló que los centros sanitarios habían atendido a más de 4.300 heridos, la mayoría con lesiones leves aunque también con casos moderados y graves que requirieron intervención quirúrgica. Además, unos 235 pacientes llegaron a los hospitales sin signos vitales o fallecieron al poco de ingresar, según el mismo responsable sanitario.

«Hemos atendido a más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales.» Carlos Alvarado·Ministro de Salud de Venezuela

La catástrofe ha dejado además a 2.927 familias sin hogar, según informó la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. Todos los aeropuertos internacionales del país permanecen operativos salvo el de Maiquetía, que sufrió daños estructurales directos por los terremotos y se mantiene cerrado al tráfico aéreo. Esta circunstancia complica los desplazamientos de ciudadanos españoles y canarios que intentan salir o entrar al país en las horas inmediatamente posteriores al desastre.

Amnistía Internacional también alzó la voz en las primeras horas, manifestando su preocupación por los derechos humanos de las personas detenidas en Venezuela ante la imposibilidad de que sus familiares accedan a los centros penitenciarios para verificar su estado. La organización pidió a las autoridades venezolanas que garantizaran ese acceso y exigió la suspensión de medidas que calificó de arbitrarias en las circunstancias actuales.

Para las familias canarias con seres queridos en Venezuela, la recomendación de las autoridades españolas pasa por contactar con el servicio de emergencias consular del Ministerio de Exteriores, disponible las 24 horas, y con la Embajada de España en Caracas para actualizar datos sobre personas en paradero desconocido. El Gobierno de Canarias también ha activado sus canales de atención para coordinar la información sobre ciudadanos del archipiélago afectados por el seísmo en Venezuela.

Las próximas horas serán determinantes. Las autoridades venezolanas mantienen operativos los equipos de rescate en La Guaira y en otras zonas afectadas por el doblete sísmico, mientras los gobiernos de España y Canarias aguardan noticias sobre el paradero de sus ciudadanos desaparecidos en Venezuela, entre ellos la delegada institucional Isabel Jara.