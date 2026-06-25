Las impactantes imágenes del doble terremoto en Venezuela: 32 muertos y más de 700 heridos hasta ahora

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, dejando edificios derrumbados en Caracas y el estado de emergencia decretado en todo el país.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado en Caracas tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El doblete sísmico dejó 32 fallecidos y más de 700 heridos según el balance oficial. Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Venezuela vivió el miércoles 24 de junio una de las sacudidas sísmicas más destructivas de su historia reciente: dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el centro-norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, en un fenómeno conocido como «doblete sísmico» que dejó al menos 32 fallecidos, más de 700 heridos y decenas de edificios derrumbados, según el primer balance oficial de las autoridades venezolanas.

El primer movimiento telúrico se registró a las 18:04 horas locales, con epicentro en la zona de San Felipe, estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. Apenas 39 segundos después llegó el evento principal, de magnitud 7,5, localizado en la localidad de Yumare, también en Yaracuy, a una profundidad superficial de apenas 13,2 kilómetros, una circunstancia que amplificó considerablemente la intensidad del sacudimiento en superficie.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fue el primero en aclarar la naturaleza de la secuencia: el sismo de 7,2 actuó como precursor y el de 7,5 como evento principal. Ambos configuraron lo que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos definió técnicamente como un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de forma simultánea en la misma zona y con ondas prácticamente idénticas. La profundidad superficial de los hipocentros, inferior a los 30 kilómetros, explica por qué la sacudida se sintió con tanta violencia en toda la franja costera central del país.

Venezuela en emergencia: edificios derrumbados y el aeropuerto de Maiquetía cerrado

Las imágenes difundidas desde Caracas mostraron varios edificios colapsados y otros con daños estructurales graves. Los servicios de rescate trabajaron en las zonas de Altamira, en el municipio Chacao, donde el alcalde Gustavo Duque informó que los equipos de emergencia habían logrado sacar con vida a 18 personas de entre los escombros. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que los equipos de emergencia fueron desplegados en los sectores más afectados de la capital.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional y ofreció el primer balance oficial de víctimas al cierre de la jornada.

Rodríguez también reportó más de 700 heridos atendidos en hospitales públicos y centros de salud privados habilitados para responder a la emergencia. Señaló que en La Guaira hay «decenas de edificios colapsados» y que los organismos de rescate mantienen labores continuas para localizar posibles supervivientes. Además, confirmó que se habían registrado ya 20 réplicas hasta pasadas las nueve de la noche del miércoles.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea a Caracas, fue cerrado al tráfico por los graves daños que sufrió su infraestructura. Asimismo, se reportaron cortes del suministro eléctrico en La Guaira y Caracas, así como problemas con el agua en los estados Miranda, Falcón, Yaracuy, Zulia y La Guaira. Rodríguez anunció también la suspensión temporal de varios sistemas de transporte como medida preventiva.

Los sismos se sintieron más allá de las fronteras venezolanas. En Colombia, ciudadanos de Bogotá y Bucaramanga reportaron el movimiento, con lámparas oscilando y evacuaciones preventivas en algunos edificios. La entidad de gestión de riesgos colombiana descartó una alerta de tsunami para ese país. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió inicialmente una advertencia para Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire, aunque la alerta fue cancelada posteriormente tras confirmar que no se generó ninguna ola destructiva significativa.

Por qué Venezuela es tan vulnerable a los terremotos

Venezuela asienta su territorio sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica de América del Sur. El país se encuentra en la zona de interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, cuya colisión oblicua genera una amplia zona de fallamiento complejo a lo largo de toda la franja norte costera. Entre los sistemas de fallas más activos figuran la falla de Boconó, en Trujillo; la falla de San Sebastián, en Aragua; y la falla de El Pilar, en Sucre.

El último sismo de magnitud comparable en Venezuela ocurrió en 2018, cuando un terremoto de 7,3 con epicentro en el estado Sucre se sintió en al menos diez países de la región, incluidos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe, aunque sin causar el nivel de destrucción registrado ahora. El terremoto de Caracas de 1967, de magnitud 6,5, dejó 273 fallecidos y daños importantes en la capital. El de Cariaco, en 1997, causó 73 víctimas mortales. El USGS calificó la secuencia del 24 de junio como uno de los eventos sismológicos más potentes de la historia reciente del país.

La evaluación preliminar del sistema PAGER del USGS activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales. El organismo estadounidense estimó que el número de fallecidos podría situarse entre 10.000 y 100.000, aunque aclaró que se trata de una proyección basada en modelos automáticos y no de un balance oficial verificado sobre el terreno. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y los organismos de Protección Civil mantienen el monitoreo de réplicas de manera continua.

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su solidaridad con los afectados y pidió fortaleza y unidad a los ciudadanos ante la emergencia. Por su parte, Rodríguez anunció la llegada inminente de ayuda internacional especializada para reforzar las operaciones de rescate, y agradeció el contacto permanente mantenido por la administración estadounidense para coordinar asistencia.

Las autoridades venezolanas reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar afectaciones, especialmente viviendas comprometidas estructuralmente o personas desaparecidas, a través de la plataforma oficial VenApp. El balance de víctimas en Venezuela seguirá actualizándose en las próximas horas, a medida que los equipos de rescate completen las labores en las zonas más afectadas, entre ellas La Guaira, donde la magnitud de los derrumbes aún está siendo evaluada.