Una segunda canaria muere en Venezuela: el doble terremoto ya suma dos víctimas de Canarias

El doble seísmo del 24 de junio en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, ha cobrado ya dos víctimas mortales canarias. La cifra total de fallecidos en el país asciende a más de 1.430 personas.

Vista aérea de edificios derrumbados en La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto de Venezuela del 24 de junio de 2026.

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LO ESENCIAL El doble terremoto del 24 de junio de 2026 golpeó Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5. La primera víctima canaria confirmada fue Isabel Jara, directora de la Oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela. El balance total de fallecidos en Venezuela supera ya las 1.430 personas. Canarias declaró luto oficial desde el viernes 27 hasta el lunes 29 de junio.

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Una segunda mujer canaria ha perdido la vida en Venezuela a consecuencia del devastador doble terremoto que sacudió el país caribeño el 24 de junio de 2026. El seísmo, formado por dos movimientos encadenados de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, ha dejado ya más de 1.430 fallecidos en Venezuela según el último balance oficial, y la comunidad canaria residente allí continúa contando sus pérdidas.

La primera víctima canaria en ser confirmada oficialmente fue Isabel Jara, directora de la Oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela, que falleció en La Guaira, la zona más afectada por los dos sismos. El edificio en el que residía quedó reducido a escombros. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, comunicó el hallazgo de su cuerpo en rueda de prensa y trasladó el pésame del gobierno a su familia, amigos y compañeros. Ahora, una segunda mujer canaria se suma al listado de víctimas mortales del archipiélago en Venezuela.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había adelantado que el edificio donde vivía Isabel Jara había colapsado por completo y que las labores de desescombro estaban en marcha. Clavijo también había advertido de que existían más ciudadanos canarios entre los españoles que continuaban desaparecidos, y el portavoz Cabello confirmó que el gobierno autonómico mantenía la esperanza de que el resto pudiera ser localizado con vida.

«Fue una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico.» Fernando Clavijo·Presidente del Gobierno de Canarias

El doble terremoto de Venezuela y su impacto en la comunidad canaria

Los dos terremotos se produjeron el 24 de junio de 2026 con apenas 39 segundos de diferencia. El primero, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro a 23 kilómetros de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a una profundidad de 20 kilómetros. El segundo, de magnitud 7,5, se originó a 28 kilómetros al sureste de la localidad de Yumare, a una profundidad de 10 kilómetros. La duración total del movimiento se estimó en torno a tres minutos. La Guaira, en el litoral central venezolano, fue la zona que sufrió los daños más graves, con edificios enteros derrumbados.

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La conexión histórica entre Canarias y Venezuela hace que esta catástrofe tenga una dimensión especialmente dolorosa para el archipiélago. La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias en sesión extraordinaria recoge la solidaridad del pueblo canario con el venezolano, y señala la existencia de una comunidad canaria establecida en Venezuela de unas 55.000 personas, unida al archipiélago por vínculos históricos, humanos, culturales y afectivos. A la inversa, en Canarias residen alrededor de 90.000 venezolanos, muchos de ellos con familiares directos en las zonas afectadas por los seísmos.

A nivel internacional, el balance de víctimas españolas en Venezuela ascendía a seis fallecidos según las últimas cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo, Exteriores mantenía un total de 133 españoles no localizados y confirmaba que 14 ciudadanos españoles habían sido encontrados bajo los escombros y estaban siendo rescatados. Los equipos de búsqueda y rescate de al menos nueve países participaban en las labores sobre el terreno en Venezuela.

Luto oficial en Canarias y movilización institucional

El Ejecutivo canario declaró el luto oficial en el archipiélago desde el viernes 27 de junio a las 13:00 horas hasta el lunes 29 de junio, en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también decretó tres días de luto oficial, desde el viernes hasta el domingo, como muestra de duelo y solidaridad. El Cabildo de La Gomera, por su parte, programó un minuto de silencio para el lunes 29 de junio a las 10:45 horas en el pórtico de la institución insular.

En el plano económico, el Cabildo de Gran Canaria inició los trámites para destinar un millón de euros de ayuda humanitaria a Venezuela. El Gobierno de Canarias, a su vez, anunció que canalizaría su apoyo a través de las 22 entidades canarias establecidas en el país, con las que el Ejecutivo autonómico mantiene contacto permanente. La declaración institucional aprobada en el Consejo de Gobierno extraordinario fue suscrita por todas las instituciones y partidos políticos del Parlamento autonómico canario.

En el ámbito de la respuesta humanitaria internacional, las ocho ONG que integran el Comité de Emergencia español, entre ellas Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y Oxfam Intermón, se volcaron en la atención a las zonas afectadas de Venezuela. La Unidad Militar de Emergencias española también se desplazó hasta el país para incorporarse a los trabajos de búsqueda y rescate. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro en Venezuela, con una flexibilización de restricciones vigente desde el 26 de junio hasta el 23 de octubre.

La Oficina del Gobierno de Canarias en Venezuela, que dirigía Isabel Jara, es el organismo encargado de atender a la comunidad canaria residente en el país y de mantener los lazos institucionales entre el archipiélago y la diáspora canaria en América. Su pérdida, sumada a la de una segunda mujer canaria confirmada este domingo, agrava el impacto humano de la tragedia para las islas. Siguen sin localizarse otros ciudadanos canarios incluidos en la lista de españoles desaparecidos que Exteriores mantiene abierta.