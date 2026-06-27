133 españoles sin localizar en Venezuela: cinco muertos y 14 atrapados bajo los escombros

El Ministerio de Exteriores eleva el balance de desaparecidos desde los 119 del día anterior. La UME y los Bomberos de Madrid ya trabajan en La Guaira mientras la AECID entrega el primer paquete de ayuda económica.

Labores de búsqueda entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, Venezuela, tras el doble terremoto del 26 de junio de 2026.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El Gobierno eleva a 133 los españoles desaparecidos en Venezuela. 14 ciudadanos están localizados pero atrapados bajo los escombros. Se confirman cinco fallecidos españoles, entre ellos la delegada del Gobierno canario Isabel Jara. La UME y los Bomberos de Madrid operan ya en La Guaira, epicentro de la catástrofe.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El Gobierno de España elevó este sábado a 133 el número de ciudadanos españoles desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el país el pasado jueves. El último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores supone un incremento de 14 personas respecto a las 119 que se contabilizaban en el recuento previo, y mantiene sin variación las cifras de cinco fallecidos y 14 ciudadanos localizados pero aún sepultados bajo los escombros.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, fue quien trasladó la actualización de los datos. En la misma comparecencia, Albares confirmó que España ya ha entregado el primer paquete financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para atender las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe en Venezuela. El ministro subrayó además que tanto la Embajada española en Caracas como el Consulado permanecen plenamente operativos para asistir a los ciudadanos afectados y a sus familias desde España.

«Se elevan a 5 los españoles fallecidos, 119 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.» José Manuel Albares·Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Los equipos de rescate españoles ya se encuentran desplegados sobre el terreno en Venezuela. Entre ellos figuran efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajan en la zona de La Guaira, identificada como el área de mayor devastación. El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) de la Comunidad de Madrid logró, en las primeras horas de este sábado, el rescate con vida de una persona mayor y sus dos nietos entre los escombros, en el primer rescate confirmado por España en Venezuela desde el inicio de la emergencia. Los cuatro perros de la Unidad Canina del contingente madrileño están resultando clave en las labores de localización de víctimas.

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, entre los fallecidos

Entre los cinco españoles fallecidos confirmados hasta ahora se encuentra Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Su edificio de residencia, ubicado en La Guaira, quedó completamente derrumbado a consecuencia de los seísmos. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comunicó su fallecimiento horas después de haber hecho pública su desaparición. El Gobierno autonómico decretó tres días de luto oficial en las islas en señal de duelo por las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El vínculo entre Canarias y Venezuela es histórico y profundo. Según datos de la Federación de Centros Españoles en Venezuela, uno de cada tres españoles residentes en el país caribeño tiene origen canario. Esa circunstancia explica la especial conmoción que la tragedia ha provocado en el archipiélago, donde numerosas familias llevan días intentando contactar con sus parientes en Venezuela sin respuesta.

El balance de víctimas a escala venezolana es de una gravedad excepcional. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, situó la cifra de fallecidos en 920 personas y la de heridos en más de 3.300. Las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños mientras los hospitales del país atienden a los heridos, muchos de ellos con lesiones que han requerido intervención quirúrgica.

Teléfonos de emergencia consular para familias con españoles en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene habilitados varios teléfonos de atención para los familiares de ciudadanos españoles que se encuentren en Venezuela y no hayan podido ser localizados. Los números disponibles son +34 910001249, desde España, y +58 424 2090264, +58 212 6270300 y +58 212 6270314, desde Venezuela. El seguimiento consular permanece activo en coordinación con los equipos de emergencia desplegados sobre el terreno.

En Venezuela residen aproximadamente 200.000 ciudadanos españoles, según cifras aportadas por el propio Albares en los primeros momentos de la crisis. La magnitud de esa comunidad explica la envergadura del dispositivo que España ha activado para responder a la emergencia en Venezuela: además de los equipos de rescate ya operativos, un avión militar español realizó el jueves un primer vuelo de repatriación con 59 españoles, once portugueses y una ciudadana búlgara, que fueron trasladados hasta República Dominicana como escala intermedia.

Las labores de búsqueda y rescate en Venezuela se desarrollan en un entorno de enorme dificultad. Los edificios colapsados presentan riesgo de derrumbe adicional en varias zonas de La Guaira, lo que obliga a los equipos a extremar la cautela en cada intervención. Las comunicaciones en las áreas más afectadas siguen sin restablecerse por completo, una circunstancia que dificulta la actualización del censo de españoles afectados y que, según el propio Ministerio, podría seguir modificando el balance de desaparecidos en Venezuela en las próximas horas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado que continuará actualizando los datos a medida que avancen las operaciones sobre el terreno en Venezuela. La próxima actualización oficial del balance de desaparecidos, fallecidos y atrapados se producirá en función de los informes que remitan los equipos de rescate y la red consular española en el país.