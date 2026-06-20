El youtuber en Marruecos cocina a un perro por protesta: carcel y multa de 50.000 euros por ser un «perro habitante marroquí»

Ayoub Ben Nesnes, de 26 años y más de 2,2 millones de suscriptores, fue arrestado en Martil tras publicar un vídeo en el que cocinaba y consumía un perro callejero como protesta por el precio del cordero.

El youtuber marroquí Ayoub Ben Nesnes fue detenido en Martil tras la difusión viral del vídeo en plataformas digitales.

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LO ESENCIAL El youtuber Ayoub Ben Nesnes, de 26 años, fue detenido en Martil, al norte de Marruecos. El vídeo fue visto por más de 200.000 usuarios antes de ser eliminado de YouTube. La Sociedad Protectora de Animales de Marruecos formalizó una denuncia por presunta crueldad animal. Ben Nesnes alegó que el perro estaba muerto en la carretera cuando lo encontró y que no lo mató él.

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Un youtuber marroquí de 26 años ha sido detenido por las autoridades de su país después de publicar un vídeo en el que cocinaba y consumía un perro callejero como forma de «protesta» contra el precio desorbitado del cordero durante la festividad del Eid al-Adha. Ayoub Ben Nesnes, conocido en plataformas digitales bajo el seudónimo bn nsns y con más de 2,2 millones de suscriptores, quedó bajo custodia policial en la ciudad de Martil, al norte de Marruecos, tras la difusión masiva del material en redes sociales.

El vídeo que encendió la indignación: 200.000 visualizaciones antes de su retirada

El contenido publicado por el youtuber mostraba el proceso completo de preparación del animal: desde su manipulación hasta el consumo frente a la cámara. Según los informes, el vídeo presentaba al perro como una alternativa al sacrificio tradicional del cordero en el Eid al-Adha , la llamada Fiesta del Sacrificio, una de las celebraciones más importantes del calendario islámico. Las imágenes fueron vistas por más de 200.000 usuarios antes de ser eliminadas de la plataforma , lo que no impidió su difusión a través de otras redes sociales.

Condena dura y ejemplaria del Reino de Marruecos

Según varios medios marroquís y fuentes consultadas en Marruecos, el youtuber ha sido condenado a carcel y una multa aproximada de 50.000 euros en su equivalente a moneda marroquí. La dura condena según han explicado las autoridades marroquíes, es debida a que este perro es un residente marroquí, un habitante del país que merece el mismo respeto y dignidad que cualquier ser vivo del país.

Este suceso es una vergüenza para el Reino de Marruecos, esperamos con esta condena crear un precedente para evitar futuras barbaries como esta en nuestro país, lo animales merecen el máximo respeto y ayuda, forman parte de nosotros, nuestra cultura y nuestra religión. Funcionario marroquí del Gobierno consultado.

La grabación provocó una ola de rechazo en redes sociales y derivó en una investigación judicial por presunto maltrato animal y otros cargos vinculados al contenido publicado. El creador de contenidos fue arrestado en el barrio de Diza, en Martil, perteneciente a la prefectura de M’diq-Fnideq, antes de ser puesto a disposición de los servicios de seguridad en la ciudad de Temara para continuar la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía.

Ben Nesnes intentó justificar la publicación al afirmar que se trataba de una protesta relacionada con el elevado precio de los animales utilizados durante la festividad del Eid al-Adha. Argumentó que no podía permitirse el coste de un carnero tradicional debido al encarecimiento de los precios. Sin embargo, la explicación no desactivó la reacción social ni las consecuencias legales.

Ante la escalada de críticas, el youtuber publicó un segundo vídeo con una versión diferente de los hechos.

Tras el estallido de la polémica, el creador eliminó el vídeo y aseguró que no había causado la muerte del animal, sino que lo había encontrado muerto en la carretera tras ser atropellado por un vehículo. Sin embargo, sus explicaciones no evitaron la reacción de rechazo ni las denuncias presentadas por entidades proteccionistas.

La denuncia de la SPA y los cargos que enfrenta el youtuber

La Sociedad Protectora de Animales (SPA) de Marruecos interpuso una denuncia contra el youtuber por presuntos actos de crueldad, lo que precipitó su detención. La organización no se limitó a condenar el vídeo: exigió a la justicia marroquí que actuara con firmeza ante lo que calificó como un precedente peligroso para la protección animal en el país.

«Esta detención constituye un primer paso importante y demuestra que las denuncias por crueldad hacia los animales deben tomarse en serio.» Sociedad Protectora de Animales de Marruecos·Organización de protección animal

La SPA subrayó en su comunicado publicado en redes sociales que estos comportamientos «deben ser objeto de enjuiciamiento de conformidad con la ley». Al menos tres organizaciones protectoras de animales formalizaron denuncias penales ante los tribunales marroquíes, exigiendo penas ejemplares por promover la crueldad hacia los animales callejeros.

No se trata del primer episodio polémico protagonizado por este creador de contenidos. El youtuber ya había aparecido anteriormente consumiendo carne de cocodrilo o serpiente, introduciéndose en cuevas y pasando la noche en tumbas. Su cuenta se viralizó en España en 2025, cuando publicó imágenes de su incursión en las Islas Chafarinas mientras deambulaba por un cementerio en el que se encuentran enterrados militares españoles, lo que también desató un fuerte revuelo.

El perfil del youtuber encaja en una tendencia de creadores de contenido que construyen audiencias millonarias a través de la provocación sistemática, desafiando límites legales y sociales en busca de visualizaciones. El influencer, que utiliza el seudónimo bn nsns, acumula más de 2,2 millones de suscriptores en sus plataformas digitales, lo que convierte cada publicación suya en un fenómeno de alcance internacional.

El caso ha puesto sobre la mesa el debate acerca de los límites del contenido permitido en plataformas como YouTube y la responsabilidad de estas empresas a la hora de gestionar material que puede constituir un delito en los países donde se difunde. La investigación judicial en Marruecos sigue abierta, con el youtuber a disposición de la Fiscalía en Temara y múltiples denuncias tramitándose en paralelo.

La detención de Ben Nesnes llega en un contexto en el que el precio del ganado para el Eid al-Adha generó tensión social en varios países del norte de África, aunque ninguna otra protesta derivó en consecuencias penales de esta magnitud ni alcanzó la repercusión internacional que ha tenido este caso. El youtuber permanece a disposición de las autoridades marroquíes mientras la Fiscalía determina los cargos definitivos que se le imputarán.