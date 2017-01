“Mi actitud será favorable a una censura que tenga en cuenta al PP”

El presidente del PP canario, Asier Antona, afronta unos meses de infarto. En sus manos tiene la decisión, histórica, por inédita, de desalojar a CC del poder (como ya hizo en La Palma antes), tras casi un cuarto de siglo como eje de la política autonómica, o bien de apuntalar al Gobierno en minoría de Clavijo (CC). Esta segunda opción cerraría el paso a una realidad que el propio Antona describe: “Hay un indudable deseo de cambio político en Canarias”. Asegura que el PP “no va a defraudar a nadie” en esta encrucijada, pero se reafirma en querer negociar una moción de censura a Clavijo si se la ofrece el bloque del cambio, desde la oposición en el Parlamento. PSOE, Podemos y NC suman 27 de los 60 diputados; con el PP, son 39. Pero pone condiciones: que la base del programa de la nueva mayoría sea la del PP y que ese Gobierno lo lideren los populares. Antona será ponente en el próximo Congreso Nacional del PP y deberá, además, afrontar a mediados de marzo o principios de abril el congreso regional de su partido, donde optará a ser elegido como máximo dirigente (ocupa el cargo de forma interina en sustitución de José Manuel Soria).

-Esta semana ha dado usted un giro al postular a su partido al frente de esa censura…

“El PP no ha dado un giro ni un cambio radical. El PP, dentro de su línea argumental, ha dado un paso más y ha dicho lo que ha venido diciendo desde el 23 de diciembre en que Clavijo destituyó a los consejeros del PSOE: que nosotros no vamos a liderar ninguna moción de censura, pero aquellas fuerzas políticas que están anunciando mociones de censura, que la presenten, y que si quieren contar con el PP, la moción tendrá que articularse sobre las líneas programáticas del PP. ¿Por qué? Porque creemos que una alternativa al actual Ejecutivo no la puede liderar un partido que hasta antes de ayer formaba parte de ese programa de gobierno, el PSOE. Por tanto, se tendrá que articular sobre el partido, el PP, que es el que ha sido alternativa de gobierno durante esta legislatura”.

-Pero el llamado bloque del cambio (PSOE, Podemos y NC) sí ha advertido ese giro suyo y ha reaccionado sin vetarle a usted en esa hipotética negociación de una censura, salvo Podemos que no lo apoyaría como presidente. Nueva Canarias, en cambio, hasta le ha dedicado elogios…

“Primero, muestro mi respeto por esas opiniones, y valoro que el resto de las fuerzas políticas aplaudan o vean con buenos ojos lo que yo he dicho. Pero, insisto, en que eso hay que plasmarlo y escenificarlo, y para ello tienen que saber muy bien que las líneas programáticas del PP obedecen a lo que ha sido su argumentación desde el inicio de la legislatura: en materia económica y de empleo, en materia fiscal, en politicas sociales, en ordenación del suelo, la reducción de la selva normativa… Los demás partidos saben perfectamente cuál es la posición del PP. Si están de acuerdo en que se tiene que articular sobre ese posicionamiento, evidentemente que el PP está encantado, pero solamente si existe la voluntad sincera de no perder el tiempo, y si están por la labor de que la hoja de ruta sea la que el PP ha marcado durante esta legislatura”.

-Pero lo lógico es que esa sea una negociación para ver puntos de encuentro. ¿Deberían ponerse ya sobre la mesa esos asuntos?

“Todo lo que sea un diálogo sincero en la búsqueda de acuerdos, nos parece oportuno; el PP no va a cerrar ninguna posibilidad a que abramos un diálogo. Pero nadie se debe sorprender, porque todos los partidos saben muy bien lo que el PP piensa en las cuestiones fundamentales de Canarias. Por tanto, eso es lo que el PP va a poner sobre la mesa, y advierto de que no estamos para perder el tiempo ni pastelear. Estamos para que, si hay una voluntad sincera en torno al PP, lo hagamos, y eso no implica debatir quién preside o no el Gobierno, lo fundamental es si nos ponemos de acuerdo en lo esencial: el impulso a los sectores productivos, que son los que generan economía; en política de empleo, un cambio radical para tomar esta asignatura como prioritaria; en políticas sociales, un cambio de gestión, y en la sanidad; y que todo esto sea una prioridad en el Gobierno; en la Ley del Suelo y ordenación del territorio hay que remover obstáculos para una mayor actividad económica; y en materia fiscal se tiene que bajar el IGIC del 7 al 5. Si en esas líneas generales hay voluntad de acuerdo, estaremos encantados”.

-El PP y CC compiten por un mismo electorado de centroderecha, y eso hace que haya un trasvase de votos a ustedes en las generales… Desalojar a CC del poder, ¿no les puede ayudar a capitalizar ese voto conservador?

“Yo no soy sospechoso de no querer llegar a acuerdos con el PSOE. Y no lo soy porque en la pasada legislatura en La Palma lideramos un pacto en 10 de los 14 ayuntamientos palmeros y en el Cabildo, entre PP y PSOE. Y tengo que decir que fue un pacto exitoso para la isla. Si en esta legislatura no se ha articulado esa misma mayoría en La Palma es porque el PSOE no quiso”.

-Pero hay quienes siguen dando por hecho, sobre todo en CC, que ustedes acabarán apuntalando a Clavijo…

“Bueno, si tan claro está eso, ¿qué miedo tiene el señor Clavijo a presentar una cuestión de confianza? Porque si tan claro tiene que el PP lo va a apoyar, pues lo más razonable es que se someta a esa cuestión de confianza, y esa tranquilidad le implica que puede salir reforzado. Ahora, yo ya le aconsejo que no la presente, porque no cuenta con mayoría parlamentaria; no al menos con el PP”.

-Usted nunca le ha pedido una cuestión de confianza…

“Porque es absurdo. Es ridículo plantear ese debate, pues el único que tiene la potestad para presentarla es el señor Clavijo, y si me pregunta a mi usted qué haría yo si fuera él, respondo que no presentar una cuestión de confianza, porque no tendría apoyos para salir exitoso. Y además otra cosa: porque los antecedentes en este Parlamento desaconsejan presentar una cuestión de confianza”.

-Si eso ocurriera, caería el Gobierno canario, y la oposición tendría que definirse rápido…

“Bueno, no sé lo que haría el resto de las fuerzas políticas, pero si presenta una moción de confianza el PP votaría en contra”.

-Otros dijeron más claro, y antes que usted no a CC, salvo ASG, único aliado expreso de Clavijo a día de hoy…

“La inestabilidad no es buena. El PP ha abogado y apelado a la estabilidad, y que nadie busque por eso al PP para generar crisis e inestabilidad institucional. El PP tiene un doble eje de coordenadas: la estabilidad y vocación de gobierno. Nuestro objetivo es intentar gobernar para cambiar las cosas, y esto desde la estabilidad institucional y gobiernos fuertes. Es malo para Canarias que haya un Gobierno débil, frágil, porque el próximo 17 hay una Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde nos vamos a jugar mucho. Ahí esta el sistema de financiación autonómica. Lo mismo en los asuntos ante la UE, pues no es lo mismo un Gobierno en minoría y débil que un Gobierno fuerte”.

-En el pleno del próximo jueves día 19, en el que Clavijo comparece ante el Parlamento forzado por PSOE, Podemos y NC, habrá tantos focos en Clavijo como en usted, a ver cuál es su actitud…, porque será una vara de medir para saber hasta dónde está dispuesto a cuestionar a Clavijo…

“Puedo decir para tranquilidad de todos que el PP va a ser coherente con lo que ha sido su discurso en toda esta legislatura. Evidentemente, hemos apoyado esta comparecencia del presidente porque la entendemos oportuna, que dé explicaciones en el Parlamento. Y el PP lo que va a poner de manifiesto es que si hoy tenemos este problema en Canarias, esta crisis gubernamental, es porque hay dos responsables: CC y PSOE, y tanta responsabilidad tienen unos como otros. Por ello ninguno de los dos puede liderar la solución al problema”.

– El no a Clavijo suma 39 diputados, de los 60 de la Cámara. ¿Cree usted que si en esta situación la oposición parlamentaria no se pone de acuerdo para una alternativa a CC, una parte de la sociedad les va a pasar factura porque vea que han fracasado?

“Yo espero que esto se gestione con madurez ante la situación actual de la política en Canarias, hay que tener generosidad, madurez y altura de miras, y, el mayor ingrediente, estar siempre y tener presente el interés general de Canarias por encima de los intereses de cada uno de los partidos. De ese modo, creo que podemos no defraudar a la sociedad”.

-En políticas sociales, al menos, no parece que haya problemas para que la oposición se ponga de acuerdo, a la vista de que es uno de los caballos de batalla del PP en esta legislatura. Ustedes, como los demás partidos de izquierda, denuncian que estamos a la cola en casi todo en indicadores sociales. ¿Dónde estarían las dificultades entonces para un acuerdo en una moción de censura?

“La mejor política social es una buena política económica, y hay que cambiarla, y el PP tiene recetas claras. Ahí tenemos que tener muy claro lo que el PP piensa”.

-Pero se supone que será una negociación. ¿Cree que ahí puede haber acercamientos con otros partidos de la oposición?

“Es deseable, es fundamental, y la política económica pasa por el apoyo a los sectores productivos, por remover los obstáculos de esta selva normativa y que acogota el crecimiento económico, por hacer una apuesta decidida por el equilibrio del Producto Interior Bruto, con apoyo a la industria tecnológica y de innovación, reformas fiscales para que las empresas y autónomos tengan más dinero para invertir, consumir y ahorrar…”.

-¿El PP puede ser eje de los cambios políticos en Canarias? CC lleva décadas siendo el centro de la política autonómica…

“Sin duda que lo podemos ser. Ante la actual situación política cualquiera de los escenarios pasa por el PP, cuyo papel es central”.

-En La Palma y El Hierro, PP y PSOE han gobernado en cabildos y ayuntamientos, pero a escala autonómica hasta ahora no. ¿Por qué?

“Muchas veces por unos y por otros. Lo ha intentado el PP en muchas ocasiones y no ha sido posible; no sé hasta qué punto lo ha intentado el PSOE, pero creo que responde a decisiones a veces ajenas a la voluntad política, no del ámbito de la comunidad autónoma de Canarias”.

-Ya no existe el pacto en cascada PSOE-CC, ¿el PP puede participar en mociones de censura en ayuntamientos y cabildos?

“El PP no es un partido que genere inestabilidad, sino que estamos para defender el interés general. A partir de aquí tienen plena autonomía y libertad las direcciones insulares para articular las mayorías que consideren oportunas, pero no para desestabilizar, sino que para el caso de inestabilidad institucional, el PP tiene que ser el salvavidas, el flotador”.

-¿Se acabó la época en que todo era previsible en el Parlamento canario?

“Yo quiero presumir de que el PP sí es un partido previsible, y es bueno que los ciudadanos sepan en todo momento, a pesar de los tsunamis políticos que se produzcan, que hay un partido que tiene el mismo discurso aquí y en cualquier parte de España, en materia fiscal, económica, social”.

-Pero imaginemos que a usted, pese a las duras condiciones que ha puesto a los partidos de izquierda, le dicen que sí, que no lo vetan y que adelante a negociar un Gobierno en el que esté el PP. ¿Cuál sería su actitud?

“Positiva. Si se dan todas las condiciones, evidentemente que sería positiva y favorable. Pero se tiene que dar una actitud sincera para llegar a ese acuerdo”.

– ¿Y de todo lo dicho por el resto de la oposición, a quién cree más?

“No, yo me creo todo, creo que todo el mundo actúa con buena voluntad, y desde su coherencia y su óptica, y soy muy respetuoso con todas esas valoraciones”.

-Pero es que hasta Podemos no ha querido vetarle para negociar. Parece que hay un deseo de…

“Sí, de un cambio político en Canarias, sin duda”.

-Eso le iba a decir, porque Clavijo no concita más apoyo que el de los tres diputados de ASG y, en cambio, usted no suscita rechazo.

“El PP va a actuar con responsabilidad sabiendo lo mucho que nos jugamos para el futuro de esta tierra, sabiendo los enormes retos que tiene esta tierra. Vamos a no defraudar a nadie”.

-Lo fuera usted o no, ¿debe haber un presidente o presidenta del Gobierno que provenga de una isla no capitalina?

“Ese debate debería estar superado desde hace muchísimos años, porque eso implicaría madurez política. Yo me siento tan palmero como de cualquier otra isla, incluso de La Graciosa”.

-¿Espera que PSOE, NC y Podemos le convoquen pronto a una reunión formal?

“Yo espero que nos lo tomemos muy en serio. Canarias no puede estar sometida a un espectáculo bochornoso de la política, y espero que nos tomemos muy en serio que Canarias necesita un presidente que lidere un Gobierno que gobierne y de una agenda de trabajo ante Madrid y Europa”

-¿Por qué no das el paso usted y lidera una moción de censura?

“Porque siempre hemos mantenido que no es la mejor fórmula, Solo generaría más inestabilidad en el Gobierno y sería incoherente con lo que he mantenido siempre. Pero si otros la quieren liderar, que la presenten y que cuenten con el PP si están de acuerdo con nuestro discurso”.

-¿Le parece normal que CC, con el 18% de los votos, tenga todo el Gobierno canario?

“Evidentemente, es el peor de los escenarios en Canarias”.

-En las Cortes está ya el Estatuto de Autonomía con una propuesta de reforma del sistema electoral. ¿Hay aspectos de esta normativa electoral que se podrían introducir en Madrid?

“Sí.”

-Ese documento en las Cortes prevé una nueva lista regional, que coexistiría con las insulares, pero se deja a una posterior decisión del Parlamento canario. ¿Podría modificarse ese texto para que se aplicara directamente ya?

“Hay una comisión de estudio en el Parlamento canario y espero que todos arrojen luz sobre un sistema que todos consideramos que hay que mejorar”.

-O sea, que en 2019 se votará con ese nuevo sistema electoral…

“Si hay voluntad política de todos en esa comisión, confío en que aportemos mejoras a un sistema sobre el que todos coincidimos en que es mejorable”.

Antona, en una doble encrucijada

El presidente regional del PP ocupa el cargo de forma provisional, desde que en abril de 2016 dimitiera el hasta entonces líder intocable de los populares canarios, José Manuel Soria -que también renunció al cargo de ministro- debido a la polémica de los llamados Papeles de Panamá (las cuentas en paraísos fiscales). Desde entonces, en que pasó de secretario general a presidente de su partido en las Islas, Antona comanda el PP canario, a la espera del congreso regional, que este año deberá renovar sus órganos directivos, incluido el cargo de presidente, al que optará Antona. Nacido en 1976, en Santa Cruz de La Palma -donde fue teniente de alcalde-, se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco, comunidad en la que se afilió al PP y fue dirigente de Nuevas Generaciones en la comunidad foral y de la ejecutiva en Vizcaya. Como cargo público, ha ejercido también de consejero del Cabildo de La Palma, director del Área de Salud de esa isla y diputado regional desde 2008 (en esta legislatura lidera su grupo parlamentario). Al presidir el PP palmero fue clave para que su partido, la legislatura pasada, pactara con el PSOE en numerosos ayuntamientos y en el Cabildo, una isla donde API-CC había ocupado largamente el poder en las principales instituciones, por lo que ya sabe lo que es desalojar a CC de un feudo histórico. Ahora Antona se halla en una encrucijada regional: propiciar o no un nuevo Gobierno, tras casi tres décadas de CC. También debe afrontar, entre mediados de marzo y principios de abril, el congreso regional de su partido.