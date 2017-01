Polémica de la hepatitis: Clavijo niega y Hernández le da la razón a Jesús Morera

Por A. M. S.

En las últimas horas, la polémica sobre la cobertura del tratamiento contra la hepatitis C invita a hacer la pregunta: ¿Quién miente? El presidente, Fernando Clavijo, niega los hechos, pero la exvicepresidenta Patricia Hernández afirma que ella misma y varias personas más dan crédito a las revelaciones del exconsejero de Sanidad Jesús Morera (publicadas el viernes en DIARIO DE AVISOS).

La Sanidad le ha explotado en los medios al presidente, tras las acusaciones del portavoz socialista Iñaki Lavandera en el pleno parlamentario del jueves, donde lo acusó de “jugar con la vida de la gente”. Clavijo niega haber instado a Morera a suspender el tratamiento contra la hepatitis C en una conversación celebrada el 26 de julio de 2016. “Nunca, que Morera lo demuestre… Es un absoluto disparate”, declaró ayer a La Provincia / La Opinión de Tenerife. A la pregunta de si “se lo inventó” el exconsejero, señaló: “Esa conversación no existió. No es cierto. Lo que sí se habló en el Consejo de Gobierno fue reclamar el dinero al Estado…”.

Morera dijo que el presidente le respondió, al negarse: “De casa se viene lloradito”. “Esa”, admitió ayer Clavijo, “es una frase que digo habitualmente y nos recuerda que estamos aquí para trabajar.”

Patricia Hernández declaró ayer en Canarias7: “La versión de Morera es así, y no solo porque me la contó directamente con todo lujo de detalles. Entre el 26 de julio de 2016 y el 2 de agosto hubo una reunión entre el señor Clavijo y yo y me dijo lo mismo. Me consta que se lo dijo a dos personas más. Y yo misma lo hablé con otra persona de CC del Consejo de Gobierno, a la que le dije que eso era una locura y que el PSOE no lo iba a consentir. Y la otra persona me dijo: “No lo vamos a hacer”.