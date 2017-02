En las antípodas del horror

Los últimos acontecimientos relacionados con las peleas de perros destapados en Tenerife y en otros puntos de la geografía nacional e internacional contrastan con la labor, muchas veces callada, que realizan asociaciones, colectivos, instituciones públicas y numerosos particulares en la Isla en la defensa de los animales y en la protección de sus derechos. Podríamos poner un sinfín de ejemplos de ese trabajo, pero vamos a destacar dos iniciativas radicadas en el Sur, una pública y otra privada, que comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las mascotas.

Evitar que haya animales abandonados en la vía pública y así proteger tanto su integridad como la seguridad de los transeúntes. Con ese propósito se creó el Centro Integral de Acogida de Animales Domésticos de Adeje, hace ahora seis años. Se trata de un recinto de titularidad pública preparado para acoger a 70 perros y que se ha convertido en una referencia para la adopción en el Sur. Hasta aquí llegan animales que han sido abandonados, donde se intenta que sufran las menores secuelas posibles antes de que encuentren una nueva casa, que suele llegar, en la mayoría de los casos, en el plazo de un mes.

El albergue está situado en la zona de La Atalaya y cuenta con cerca de 400 metros cuadrados de superficie, que incluyen 20 recintos para estancia, una zona común, donde los animales pueden moverse con libertad, y consultorio veterinario.

“Que tengamos conocimiento, el de Adeje es el único centro municipal de la Isla que cuenta con un consultorio habilitado y autorizado que reúne las características mínimas para la atención de animales”, indica Nahum García del Río, veterinario colegiado que presta sus servicios en el centro. El Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la protectora Dogs Welfare Trust Tenerife “que nos ayuda en la supervisión del trato que le damos a los animales y en la adopción, que es nuestro principal objetivo”, señala la concejal Amada Trujillo. La asociación se encarga de los papeles, los microchips, las vacunaciones y los pasaportes que acreditan que los animales están en perfecto estado de salud, además de colaborar en la adquisición de alimentos.

Para la concejal, una de las claves para que los animales sean adoptados a corto plazo es que ya están listos para ser acogidos sin que quien los reciba se tenga que gastar un euro. “Nosotros corremos con los gastos de vacunación, los registramos, les colocamos el chip, ponemos al día sus pasaportes y realizamos una revisión veterinaria”, explica Amada Trujillo. “Quien quiera llevarse a un animal solo tiene que acudir al centro, tener contacto con él, pasearlo cuantas veces lo desee y llevárselo cuando haya cumplimentado los requisitos”. Eso sí, desde la asociación, su directora, Janette de la Rosa, aclara que “en la mayoría de los casos se estudia también el perfil de la persona que quiere adoptar, porque no todo el mundo está preparado para ello”.

CINCO ESTRELLAS

El 15 de diciembre de 2016 abrió sus puertas en Las Zocas (San Miguel) un hotel de lujo para mascotas, “único en Europa por la calidad de sus servicios”, según explica su propietaria Aline Lemaire, una joven belga, diplomada en psicología canina y gestión de empresas que, junto a su marido, ha cumplido un sueño que perseguía desde hace años: abrir un espacio de confort para canes en Tenerife. Mascots Resort, que es el nombre del complejo hotelero, con capacidad para 40 individuos, ofrece alojamiento en cabañas de madera con jardín de césped artificial, parque acuático, áreas para juegos, servicios de rehabilitación, fisioterapia, spa, escuela para cachorros, cursos de adiestramiento, peluquería, guardería y planes de nutrición. Un cinco estrellas en toda regla.

La empresa, en colaboración con asociaciones protectoras de animales, adopta perros de avanzada edad a los que acoge en sus instalaciones. “Hemos creado un pueblo para ancianos para prestarles una atención digna durante la última etapa de su vida”, indica la propietaria. Aline Lemaire pide encarecidamente “que la gente adopte y no compre, porque hay demasiados animales abandonados esperando por un dueño”. Está convencida de que “los perros tienen mejores sentimientos que muchas personas” y aclara que en el hotel “el objetivo no es tratarlos como a niños, porque no debemos humanizarlos, sino respetar su instinto, por eso aquí corren, juegan y se ensucian”.

La zona residencial, ideada para que los dueños puedan irse tranquilos de vacaciones, ofrece cabañas para singles ubicadas en espacios separados en función del tamaño del animal: grandes, pequeños y cachorros. Los gatos también tienen su alojamiento específico. Las instalaciones admiten perros considerados potencialmente peligrosos, a los que se les asigna un horario específico de actividades que se reduce a dos horas y siempre alejados de los más pequeños. Preguntada por las relaciones que mantienen los animales en los espacios comunes, Aline recuerda que esa es, precisamente, una de las prioridades del centro: “Nuestro trabajo es que se lleven bien, ahí concentramos gran parte del esfuerzo”.

Mascots Resort, cuenta con un centenar de socios que pagan 25 euros al año, lo que les da derecho a una sesión de juegos al mes, mientras que una hora de piscina cuesta 7 euros. La tarifa por alojamiento oscila entre los 22 y 25 euros diarios, dependiendo del tamaño del animal.