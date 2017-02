‘Moonlight’ arrebata el Oscar a mejor película a ‘La La Land’ tras un giro de guión inesperado

Los Oscar de 2017 se recordarán para siempre por tener el final más inesperado que se pueda imaginar. Moonlight ha ganado el premio a Mejor película después de que Warren Beatty y Faye Dunaway se lo entregaran por error a La La Land. Cuando el equipo de La ciudad de las estrellas lo celebraba en el escenario y tras unos momentos de confusión,el conductor de la ceremonia Jimmy Kimmel anunció el error: “¿Qué has hecho, Warren?”, le ha dicho mostrando la tarjeta de Moonlight, proclamó a la auténtica vencedora. “Esto no es una broma, Moonlight ha ganado el premio a mejor película”, afirmó blandiendo la tarjeta con la ganadora. Aquí el momento:

One of the craziest whoa moments in the history of live event television #Oscars #Moonlight pic.twitter.com/ybxEAQe1UD

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 27 de febrero de 2017