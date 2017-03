Aguere lucha por convertirse en un destino turístico

El municipio de La Laguna quiere dejar de ser un punto turístico al que se acuda para hacer una visita de un día, y convertirse en un destino con sus propias características, actividades y oferta turística diferenciada del sol y playa.

En este sentido, aunque la cifra total de visitantes que se alojan en el municipio aún es la más baja de la Isla, y solo representa el 0,8% del total insular, durante el pasado año experimentó el segundo mayor crecimiento de Tenerife. En concreto, 43.275 turistas pernoctaron en la zona La Laguna-Bajamar-La Punta en 2016, frente a los 37.313 registrados durante 2015, lo que supuso un crecimiento del 16%, solo por detrás del aumento experimentado en la zona norte, del 16,3%, según datos registrados por Turismo de Tenerife del Cabildo.

Este crecimiento interanual en el municipio no ha dejado de crecer en los últimos años, ya que en 2015 fue del 9,1%; en 2014, del 5,9%, y en 2013, del 12,1%, mientras que en 2012 y 2011 se experimentaron descensos del 10,4% y 28%, respectivamente. Cabe destacar que en el periodo histórico registrado por Turismo de Tenerife, desde 1978, los mejores años fueron entre 2003 y 2007, superándose en todos esos ejercicios la cifra de 50.000 visitantes alojados y acercándose casi hasta los 60.000, como en 2004, con 58.599.

Por meses, los mejores en el municipio durante 2016 fueron diciembre, con 4.334 turistas alojados; febrero (4.150) y noviembre (4.056), siendo curiosamente los de verano los que menos pernoctaciones registraron, con 2.619 en junio, 3.261 en agosto y 3.433 en julio, según los datos de Turismo de Tenerife.

Por otra parte, de los 43.275 alojados en el municipio durante 2016, 34.967 lo hicieron en establecimientos hoteleros, con un aumento interanual del 10,9%, y 8.308 en extrahoteleros, que crecieron hasta el 43,7%, convirtiéndose en una opción alojativa cada vez más demandada. Asimismo, el 50,2% de los visitantes que pernoctaron eran de nacionalidad española (21.728), seguidos por los alemanes, con el 20% y 8.662 turistas, franceses (8,3% y 3.592) e ingleses (5% y 2.156).

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, María José Castañeda, afirma que desde el área se sienten “muy satisfechos” con los resultados, porque “siempre se trabaja para que las cosas salgan bien y cuando se obtienen estos resultados te sientes muy satisfecha y en la línea de seguir trabajando”. En este sentido, considera que las acciones que están llevando a cabo “están siendo efectivas”, en la línea de intentar convertir La Laguna “en un destino turístico y no en un punto, porque creemos que es de obligada visita venir y quedarse aquí”.

Con este objetivo, el Ayuntamiento ha encargado a la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL) un Plan Director de Turismo para el municipio, gracias a los fondos logrados en el programa europeo Interreg MAC 2014-2020, con 800.000 euros para tres años.

Según explica la edil, de aquí saldrán las próximas líneas de actuación que va a realizar el Consistorio, en aspectos como “dónde y cómo colocar la señalética, cómo mejorar las oficinas de turismo y el servicio que se ofrece, cuál es la demanda, qué se debe preguntar a los turistas, cuáles son nuestras fortalezas y deficiencias…”.

Tres años

La elaboración del plan director tiene una duración prevista de unos tres años, ya que se va a realizar por zonas, pues la oferta turística del casco es diferente a la de la zona de Anaga o a la de la costa del municipio. La primera en la que se está trabajando ya es Bajamar y Punta del Hidalgo, cuyos resultados podrían estar para el primer cuatrimestre de este año. “El estudio probablemente nos diga si el turismo de los años 60 es recuperable o no -añade la edil-, si tenemos que enfocarlo a otro tipo de turismo, porque en la comarca nordeste existe el deporte, el medio ambiente, el surf… Y ahora el turista demanda ese tipo de experiencias, con lo cual, igual hay que pensar que no hay que volver al turismo de aquellos años, sino a otro tipo; igual no hay que recuperar lo que tenía antes La Punta, sino reinventarla. El estudio nos dirá qué debemos hacer y cómo ofertarlo, y las líneas de actuación irán encaminadas en base a eso”.

En cuanto a la necesidad o no de más plazas alojativas, Castañeda recuerda que en breve se abrirá un nuevo hotel en la ciudad, pero apunta que “hacen falta algunas plazas más” enfocadas al turismo que viene para conferencias y jornadas, que “trae a mucha gente” a La Laguna.

“Nosotros no tenemos el turismo de sol y playa, pero sí el cultural y de las actividades que aquí se realizan, por lo que no es conveniente pensar que nos podemos convertir en un municipio como Adeje o el Puerto de la Cruz, no es nuestra filosofía”, concluye María José Castañeda.