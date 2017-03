“El Festival de Música es un proyecto colectivo del Gobierno y todos tenemos una función que cumplir”

Esta semana le iban a dar pasaporte a Mariate Lorenzo. Pero, después de todo, el destino sonríe a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes. El PP ya no le pega el viaje por el Festival de Música de Canarias, al pactar con CC la renuncia a la reprobación a cambio de una auditoría y de un rediseño del modelo. Así que se va tranquila a la feria de Berlín.

-¿El sector turístico ha superado ya las turbulencias?

“Estamos en un buen momento turístico. Pero, con respecto a la feria de Berlín, hay un poco de incertidumbre en cuanto al mercado alemán, porque es maduro, una población que ha envejecido y cuya forma de viajar está cambiando. Están optando por destinos más cercanos”.

-¿Son optimistas las perspectivas de la ITB?

“En cuanto a paquetes vendidos hay un incremento del 4,5% con respecto al año anterior. Es un aumento un poco menor. Allí no solo vamos a trabajar en el mercado alemán. Las previsiones para 2017 son muy buenas. Se espera un crecimiento del 8% en el conjunto de los mercados de capacidad aérea regular. En 2016 se registraron cifras históricas: 15 millones de turistas y un incremento del 12,6% en relación a 2015, con una facturación superior a los 16.600 millones de euros”.

-¿Se están notando los efectos del brexit?

“Bueno, el Gobierno de Canarias ha creado una comisión de seguimiento. Por supuesto, afectaría no solamente al turismo. De momento, a corto plazo no están previstos efectos. Me he interesado por las cifras del cierre de las cuentas de gastos y, por lo que he observado, la variación es irrelevante. El primer efecto que podríamos esperar, una bajada del gasto en el destino a consecuencia de la devaluación del la libra esterlina, no es significativo”.

-Si es que se consuma la salida del Reino Unido…

“Son dos años. Vamos a ver en qué términos se produce. Desde luego, es un asunto muy importante, de calado. Afecta a la aviación europea, al turismo…Es posible que esté fuera de la Unión Europea de una manera que no perjudique realmente al turismo, si se mantenga ese espacio de aviación común”.

-Los sindicatos se quejan de que los trabajadores son convidados de piedra en este festín…

“Precisamente, uno de los objetivos del Gobierno de Canarias es la creación de empleo y tratar de disminuir las tasas de paro, aunque estamos creciendo por encima de la media española. Hay 142.936 afiliados en las ramas características del turismo. Somos el sector que más empleo crea en Canarias, con mucha diferencia, por encima del 7%. El turismo sí que está generando empleo”.

¿En qué condiciones?

“Efectivamente, lo que intentamos ahora es mejorar la calidad en el empleo y en el servicio. Para ello, estamos formando a los futuros trabajadores en nuestros ciclos de formación, al igual que hacen en otras consejerías. Hemos potenciado la inversión en los hoteles escuela. La novedad es una modalidad dual en la empresa privada, con prácticas remuneradas. El programa Gana formándote es pionero en España”.

-El anterior ministro de Turismo era canario, José Manuel Soria, y la actual secretaria de Estado, Matilde Asian, también. ¿Cómo están siendo las relaciones entre ambas administraciones?

“Pues, tenemos una muy buena relación. Estamos esperando la recepción por parte del ministro [de Energía, Turismo y Agenda Digital], Álvaro Nadal, después de las reuniones que hemos tenido con la secretaria de Estado. Matilde Asian es muy sensible, porque es conocedora del sector y consciente de que Canarias aporta un 11% al PIB [producto interior bruto] español. De hecho, estamos en plena negociación para que nos aprueben las demandas en infraestructuras turísticas. La última anualidad fue de 50 millones”.

-Eso depende de los Presupuestos Generales del Estado, que son una incógnita y existen indicios de una nueva prórroga…

“Desde luego, la inversión que hace el Gobierno de España debe contar con una ficha financiera y, si los presupuestos se aprueban con las propuestas de Canarias, como recoge nuestra Régimen Económico y Fiscal, es necesario que esté pintada en la ley”.

-¿Hay nerviosismo?

“Desde el Gobierno de Canarias estamos tratando de colaborar para que haya unos presupuestos en 2017, que no se prorroguen, porque son importantísimos los convenios que están en juego, como los de carreteras, de vivienda, de empleo o educación, fundamentales para que la economía de Canarias salga adelante”.

-¿Qué cultura es el turismo?

“Es verdad que las áreas de Turismo y Cultura nunca habían estado unidas. Nuestra intención es que sea una única consejería, junto a Deportes, sin departamentos estanco, sino vinculados entre sí y permanentemente comunicados. Tenemos un gran éxito en la llegada de turistas, pero hay que consolidarlo. El gran reto consiste en añadir valor a nuestra oferta”.

-¿Cómo?

“Diferenciándonos de otros destinos. Nos acompaña la suerte del gran clima y la espectacular naturaleza, pero hemos de mejorar la experiencia del visitante a través de la cultura, el patrimonio histórico y la práctica deportiva”.

-El paquete completo…

“Sí, ¡qué duda cabe!”.

-Con más razón, los turistas podrán decir eso de “Me voy con la música a otra parte”. La organización del festival desafina…

“Me quedo con la parte positiva: nunca se había hablado tanto del Festival de Música de Canarias. Es bueno que se repiensen los proyectos públicos. El que nos ocupa presentaba señales de agotamiento, con una alarmante perdía audiencia. Lo fácil hubiera sido mirar para otro lado y no hacer nada. Nosotros hemos hecho lo difícil: doblegar el esfuerzo, innovar en el repertorio, reducir los precios en un 20%. Esto, con el ánimo de democratizar la cultura. En estos cambio ha habido cosas positivas y otras no han funcionado: no hemos tenido el público suficiente y ha habido una menor recaudación. En el Parlamento hay una moción [del grupo Popular] para que se haga una auditoría y que se rediseñe el modelo”.

-¿La consejera se ha sentido víctima de alguna campaña de desprestigio?

[Silencio reflexivo] “Creo que se han exagerado las críticas al festival. Quiero decir que han sido más las noticias positivas que las negativas. Hay que aguantar el temporal en un tono constructivo”.

-La oposición denuncia el “fracaso” de la “nula política” cultural de Fernando Clavijo…

“El Festival de Música es un proyecto colectivo del Gobierno de Canarias. Ante el síntoma de agotamiento, se han acometido cambios que han permitido que se crezca en 7.000 espectadores. A pesar de que los ingresos son menores, no considero que sea un fracaso. Que haya menos ingresos no es lo deseable, porque hay que administrar los recursos y cuadrar los presupuestos. Pero la máxima prioridad de un proyecto cultural público es garantizar el acceso de la ciudadanía. De ahí que se hayan bajado los precios”.

-¿Se ha politizado la cultura?

“Es importante que se hable de cultura, porque todos tenemos una función que cumplir. La Administración autonómica está colaborando con el sector privado para definir la estrategia cultural. Hemos atravesado unos momentos muy duros, porque el presupuestos se recortó en un 80%. Hicimos una apuesta por la cultura invirtiendo este año 3,3 millones más. Otros claros ejemplos son la reducción del IGIC cultural, la Joven Orquesta de Canarias y la memoria audiovisual”.

-Dos meses y medio en minoría. ¿La expulsión del PSOE fue un alivio o una fatalidad?

“No hemos dejado de atender nuestras responsabilidades y hemos reaccionado con inmediatez”.