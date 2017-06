NC exige diligencia al Cabildo para que ejecute 3,5 millones en seis meses

Un alto porcentaje del dinero que Nueva Canarias consiguió para La Palma en los Presupuestos Generales del Estado vía enmiendas, un total de 3,5 millones de euros, en los que no se incluyen los 4 millones de euros para la carretera del sur de la Isla, ni de la parte que al territorio palmero le corresponderá en materia de planes de empleo, será gestionado por el Cabildo y su ejecución, forzosamente, deberá realizarse antes de que concluya el año en curso, 2017.

El líder regional de Nueva Canarias, Román Rodríguez, acompañado por los miembros de su Ejecutiva Insular, con Miguel Ángel Pulido, Maeve Sanjuán Duque y Argelio Hernández Ortega, entre otros, compareción ayer en el Cabildo para exigir la ejecución del dinero en los proyectos para los que han sido consignados: 2 millones de euros para el Centro Sociosanitario en el antiguo hospital de Las Nieves, que acumula un retraso de casi una década frente a una de las tasas de envejecimietno poblacional más altas del Archipiélago, y otro 1,5 millones de euros para infraestructuras turísticas, que el Cabildo tendrá que conveniar con el Gobierno de Canarias y que deberá fundamentarse antes de que termine el próximo mes de julio.

Nueva Canarias aseguró ayer en rueda de prensa que La Palma no cuenta con más dinero para proyectos tales como la costosa rehabilitación de la urbanización Benahoare o para Puerto Naos porque ” no están redactados los proyectos y no sería posible ejecutar el presupuesto ni asignar la inversión”.

Román Rodríguez pronosticó que “si las cosas se hacen bien”, especialmente con el Centro Sociosanitario por el que varios centenares de familias esperan en la Isla para lograr recursos asistenciales para sus mayores, la instalación podría estar ejecutada en un plazo de tres años. Eso sí, el Cabildo deberá ser “diligente” y lograr los 10 millones de euros restantes para ponerlo en funcionamiento, lo que engloba un costoso equipamiento y la dotación, la fórmula para garantizar su arranque con todas las garantías.

Oficiosamente, en el marco de reuniones privadas, Anselmo Pestana ha agradecido a Miguel Ángel Pulido, la presentación de las enmiendas al Presupuesto General del Estado diseñado por el PP y modificado para incluir las exigencias del voto del diputado de NC-PSOE Pedro Quevedo. El mensaje de Pulido, pero también de Román Rodríguez es clara: “tienen que ponerse las pilas y trabajar muy duro para ejecutar el dinero y no perderlo”. “Solo faltaría -dijo el lider del Nueva Canarias- que no fuesen ahora capaces de ejecutarlo y gastar el dinero de manera diligente. Sería terrible -apostilló- que con las necesidades que tiene La Palma no se ejecutara el dinero”.

Sin perjuicio de lo que La Palma reciba en el reparto de los 42 millones de euros sumados a los planes de empleo para Canarias y que se tienen también que ejecutar entre este mes de junio y diciembre, la carretera del sur, entre San Simón y Tajuya y condicionada por la falta de presupuesto el pasado año, tiene cuatro millones de euros, fondos que permitirán su continuidad.