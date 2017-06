“El deseo de la dirección federal es potenciar las estructuras regionales, pero sin interferencias”

Acude a la entrevista, en un rincón del Parlamento de Canarias, con una corbata de color morado. Lo más probable es que no fuera un guiño a Podemos por empatía con Pedro Sánchez en su táctico acercamiento al partido de Pablo Iglesias, no el fundador del PSOE. El flamante secretario general se mueve en círculos para marear al adversario. Al tinerfeño Héctor Gómez, responsable del área de Relaciones Internacionales en la ejecutiva federal, el viraje en la posición del partido sobre el tratado comercial de la UE con Canadá le cogió deshaciendo las maletas y ordenando las palabras desde la A hasta la Ceta.

-Canarias ha quedado bien situada tras el 39º congreso federal del PSOE, ¿no?

“Sí, yo creo que es importante que Canarias esté bien representada en los principales órganos del partido, tanto en el Comité Federal como en la ejecutiva”.

-¿Cuál es el principal objetivo en esta etapa?

“Pues, trabajar de manera ingente, emplearnos a fondo para llevar al Partido Socialista al Gobierno en las próximas elecciones generales. Estamos preparados y muy ilusionados”.

-¿Qué tal la primera reunión de la ejecutiva?

“Bueno, fue una primera toma de contacto, de presentación de los componentes de la ejecutiva federal, de inicio, de marcar las líneas y los principales ejes de actuación a partir de ahora. Además, se aprobó la restructuración de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y en el Parlamento Europeo”.

-Se dice que la dirección que ha configurado Pedro Sánchez es homogénea, compacta, monolítica, pretoriana… ¿Resultará tan operativa como representativa de las diversas sensibilidades?

“Esta ejecutiva fue aprobada por más de un 70%. Pedro Sánchez ganó por más de un 50% del apoyo de la militancia. Por lo tanto, ha contado con un margen muy amplio de respaldo como para conformar el equipo que él ha considerado oportuno. Ha incorporado también a otro candidato, Patxi López [ y el susanista Guillermo Fernández Vara presidirá el Consejo de Política Federal]. Honestamente, es una ejecutiva con una clara orientación y estructurada para, efectivamente, llevar al Partido Socialista al Gobierno. El trabajo de integración, de unidad, no finaliza en el proceso congresual. Estoy absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir”.

-¿Cómo influirá todo esto en el ámbito regional?

“La posición de la dirección federal es nítida en ese aspecto. Lógicamente, se va a respetar lo que decida la militancia en cada territorio. El deseo es potenciar las estructuras regionales con vistas a ganar también las autonómicas de 2019. Pedro Sánchez asume ese gran cometido sin intención de interferir”.

-Esperarán entonces a septiembre para revisar su ubicación en el Parlamento autonómico, después de haber compartido tareas de gobierno con Coalición Canaria y de coquetear con el PP en la oposición…

“La realidad es que se articuló un pacto de gobierno que duró hasta el 24 de diciembre de 2016. En momento, el lugar del Partido Socialista en Canarias es la oposición. No jugamos a confundir. A la nueva dirección le corresponderá diseñar una estrategia cara a 2019. Hay acuerdos en otras instituciones y la voluntad del Partido Socialista nunca ha sido la de crear inestabilidad”.

-Coalición Canaria y el Partido Popular están negociando precisamente un acuerdo de estabilidad. ¿Son aliados naturales?

“Coalición Canaria y el Partido Popular han iniciado un diálogo para averiguar si son capaces de alcanzar un acuerdo, una vez que se demostraron las dificultades de mantener un Gobierno sólido desde el punto de vista del apoyo parlamentario. Las situaciones vividas en materia de sanidad, de carreteras o de reparto de los fondos de desarrollo complicaban la gestión. Son esos dos partidos los que deben determinar el alcance de su colaboración. Desde el PSOE les pedimos que antepongan el interés de la ciudadanía. Lamentablemente, a pesar de los pésimos datos en empleo, sanidad o la pobreza, ha habido un exhibicionismo político y táctico. Yo echo de menos una mayor responsabilidad hacia la ciudadanía”.

-¿Esa insistencia del secretario general por articular una alternativa que se ha testimoniado inviable no denota una cierta obsesión por el poder?

“No. Lo que ha trasladado el secretario general es la voluntad de crear una mesa de trabajo con fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de iniciativas legislativas que puedan tener una repercusión positiva, en la aplicación de derechos o de los servicios públicos. No necesariamente esa dinámica está orientada a una moción de censura, sino a una gestión constante y permanente que revierta en beneficio de la gente muchas de las actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy”.

-Podemos frustró, al no abstenerse, la investidura de Sánchez, acaba de plantear una moción de censura contra Rajoy sin ninguna opción de éxito y ya amaga con otra. ¿Seguimos con el postureo?

“Parece evidente, y ya lo ha manifestado públicamente Albert Rivera, la incompatibilidad de Ciudadanos con Podemos. El Partido Socialista ha expresado su predisposición en hablar con todas las formaciones. La ciudadanía ha depositado un mensaje en las urnas y el Congreso refleja esa pluralidad. Las mayorías absolutas han quedado atrás. Podemos tuvo la enorme oportunidad de facilitar un Gobierno liderado por Pedro Sánchez y ahora ha presentado una moción de censura a sabiendas de que no iba a prosperar. El Partido Socialista se ha mostrado una vez más coherente. Hay que tener un proyecto de país y acuerdos con otras organizaciones políticas, porque los números no cuadran. Lo que solicita el PSOE es más responsabilidad y, cuando se den oportunidades reales de cambiar un Gobierno, que se actúe con seriedad y no con tacticismo político. Una consecuencia de aquello fue que Podemos no logró en las siguientes elecciones el sorpaso que buscaba. El Partido Socialista está en una línea ascendente y esa va a ser la senda hasta colocarnos como la primera fuerza”.

-¿Plurinacionalidad?

“No debemos perdernos en definiciones. Sí es cierto que el Partido Socialista es muy sensible a las circunstancias de cada territorio, pero bajo una soberanía que es España. El PSOE no va a participar en la fractura de la unidad de España. No obstante, está abierto el debate de la reforma de la Constitución y comprender ahí esas sensibilidades de los diferentes territorios”.

-Los soberanistas de Cataluña se ha declarado en rebeldía. Se burlan de la Constitución…

“Desde luego, no vamos a participar en estrategias que rebasen los parámetros de nuestra legislación a propósito de las consultas a la ciudadanía y no aceptaremos un referéndum unilateral. El Partido Socialista se ha mostrado firme”.

-¿Se ha establecido un cordón sanitario alrededor del PP?

“El PSOE siempre va a defender los intereses de España. Pedro Sánchez se ha dirigido a Mariano Rajoy y le ha trasladado el respaldo del partido ante lo que que está sucediendo en Cataluña. Pero no secundaremos acciones de gobierno que entendemos que no son buenas para la ciudadanía”.