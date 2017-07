Clavijo y Antona intentan hoy reavivar la negociación del pacto

La negociación entre CC y PP para la entrada de los populares en el Gobierno canario lleva bloqueada dos semanas. Tras dos reuniones, luego se anularon sucesivamente otras dos citas , la última, prevista para el pasado viernes. Tan mal están las cosas que tienen que intervenir los líderes de ambos partidos. La reunión será hoy, en el Parlamento canario, donde, aprovechando que hay pleno, se verán el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo (CC) y el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, que también preside el grupo parlamentario de su partido.

El encuentro la confirmó ayer la dirección del PP (desde CC no hubo ninguna información al respecto). El objetivo no es otro que intentar desbloquear unas conversaciones para las que no hay fecha de reanudación, atascadas en la reforma fiscal que piden los populares, con una rebaja lineal del IGIC del 7% al 5%, medida que CC ve inviable porque se perderían 400 millones de euros recaudación.

Sin embargo, hay otros motivos de los que no suelen hablar públicamente ni CC ni PP, las discrepancias sobre el reparto de poder que tocaría a cada partido si cogobiernan, pues los nacionalistas, que le han cogido el gustillo al gobierno en minoría, no están dispuestos a ceder todas las consejerías que reclaman los populares, a lo que se une el siempre complejo encaje de bolillos en Coalición para satisfacer las exigencias de poder de sus organizaciones insulares.

El pleno parlamentario comenzará a las 12 horas, y será tras las primeras seis preguntas que deberá contestar Clavijo, cuando se produzca el encuentro. El propio Antona, según el orden del día previsto, interpelará al mandatario sobre “consecuencias de la no aprobación del techo de gasto para las cuentas públicas de 2018”, si bien tal circunstancia no ocurrirá porque CC votará a favor en las Cortes en ese iniciativa del Gobierno del Estado y NC se abstendrá, lo que permitirá que se apruebe.

El jefe del Gobierno deberá explicar también los trabajos acordados en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos (a petición de Casimiro Curbelo, de la ASG), sus declaraciones sobre que Canarias debe parecerse a Dubai (a preguntas de la portavoz de Podemos, Noemí Santana), los últimos datos de las listas de espera sanitaria (a iniciativa del propio portavoz de CC-PNC, José Miguel Ruano), la superación del techo de gasto en 2016 (cuestionado por Román Rodríguez, de NC) y los anuncios del Gobierno (interpelado por la socialista Patricia Hernández).

Sobre el gran escollo en las negociaciones esgrimido públicamente CC y PP, la secretaria de Organización, Guadalupe González Taño afirmó ayer que el PP “de momento no se ha movido de su postura” de la bajada lineal del IGIC, algo que para Coalición es “totalmente inasumible”, según informó Efe.

La dirigente de CC apuntó que su partido no se cierra a reducir ese impuesto a productos y servicios concretos para estimular la creación de empleo, por lo que opinó que aún puede haber “algún punto intermedio, sin merma para los servicios sociales esenciales, no solo del Gobierno canario, sino de cabildos y ayuntamientos, que no pueden renunciar a fondos públicos, porque existe un déficit de financiación”. CC celebró ayer en Gran Canaria una reunión de la comisión permanente de su ejecutiva regional.

“Es mucho más fácil gobernar en minoría”, afirma el presidente

El presidente del Gobierno canario admitió ayer que poder gobernar en minoría con compañeros de su mismo partido es “mucho más fácil” porque “todos compartimos los mismos objetivos y hay una única dirección política”. “Eso no quiere decir que no seamos capaces de entendernos con otras fuerzas. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos llegar”, subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa ofrecida en la capital grancanaria para hacer balance de sus dos años de gestión. Fernando Clavijo descartó hacer cambios en el Ejecutivo si el PP no entra en el Gobierno pues se mostró “tremendamente satisfecho” con todos los consejeros y la labor que están realizando.

Barragán habla de solo un acuerdo parlamentario, sin cogobernar

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, admitió ayer que hay un “bloqueo” en las negociaciones con el PP. En declaraciones recogidas por Europa Press, señaló que por ahora no hay ningún calendario de reuniones aunque sí “contactos” más privados (no mencionó la reunión de hoy entre Antona y Clavijo). Barragán comentó que el bloqueo por el asunto fiscal “es muy importante” porque “nadie entendería” que el PP se incorporara al Gobierno y se tuvieran que diseñar los presupuestos de 2018 “con 300 o 400 millones menos” cuando hay “graves problemas” en los servicios básicos. Con todo, comentó lo que siempre ha sido su preferencia: cerrar con el PP un “pacto estabilidad” circunscrito al Parlamento, al estilo de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados con Mariano Rajoy.