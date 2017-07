El comité de expertos solicita anular el pliego de la restauración del Templo Masónico

Para los arquitectos no hay mayor daño para un edificio que el permanecer cerrado. La falta de uso es incluso más dañina que el posible maltrato que reciba la estructura. El Templo Masónico es uno de esos edificios que se cae por la falta de uso. Lleva tanto tiempo cerrado que los daños que ya sufre se van a ver incrementados porque, es más que probable, que su rehabilitación se atasque definitivamente. El pasado jueves, el comité de expertos encargado de visar las ofertas presentadas a la licitación en marcha para redactar el proyecto de su rehabilitación, rechazó la propuesta de la mesa de contratación y acordó, por mayoría, proponer al Ayuntamiento que se anule la licitación y se convoque un nuevo concurso.

Según figura en el acta de esta reunión, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, los expertos argumentan que no van a emitir valoración sobre la propuesta de la Mesa de Contratación, “por estar en desacuerdo con el criterio de valoración y de exclusión de los licitadores acordado por la mesa de contratación”. Hay que recordar que tras la apertura del sobre 1 y después de haberse presentado una reclamación en cuanto a si las ofertas contenían todos los requisitos necesarios o no, la mesa de contratación decidió que se aceptaba esa alegación y, en vez de excluir toda oferta que no cumpliera, se modificaron los criterios de puntuación de forma que se penalizaría la que no tuviera todo en orden pero no se la descalificaría del todo. Además, se aprovechó para “completar” el comité de expertos que debía valorar las propuestas, ya que, según la Gerencia de Urbanismo, el propio comité se había declarado incapaz de valorar ciertos criterios técnicos.

Según el comité de expertos, la decisión de la mesa de contratación fue tomada, “de forma contraria al criterio de proporcionalidad y forma”, resultando, “dicho respetuosamente, lesiva a los intereses de esa institución”. Para los asesores de este proyecto, que son parte del proceso, la solución es “el desistimiento e iniciación de la redacción de unos nuevos pliegos de clausulas administrativas y técnicas que habrán de regir un nuevo procedimiento de licitación”. Añaden que, ya el pliego de Prescripciones Técnicas, recogía de forma explícita la exclusión y nula valoración de la totalidad de la documentación que no cumpliera con los requisitos.

El resultado de esta decisión es que, pase lo que pase, el concurso se verá paralizado. El motivo no es otro que, si se acepta el criterio de los asesores se tendrá que iniciar un nuevo proceso, y el actual lleva ya tres años. Si no se acepta y se sigue, los adjudicatarios que crean que se han vulnerado sus derechos acudirán a los tribunales. Se da la circunstancia de que el comité de expertos se reunió sin dos de sus miembros y otros dos, justamente los arquitectos que se habían sumado para completar el comité, se abstuvieron en la votación que llevó a la petición de un nuevo concurso. El motivo que alegaron es que no habían sido convocados para este fin. El acta se firmó con la rúbrica de cuatro de los seis miembros que asistieron a la reunión.

Mientras tanto, el Templo Masónico sigue cerrado, suspendidas las visitas guiadas por el peligro que conlleva, y con el riesgo real de que, después de haber sobrevivido a la guerra civil y a su uso como almacén militar, el caos administrativo en el que vive la ciudad, acabe definitivamente con un patrimonio único en Europa.

El inmueble lleva cerrado al público desde 2015 por seguridad

Según los expertos consultados, el riesgo de colapso del Templo Masónico es real. Afirman que las catas realizadas en su momento para elaborar el Plan Director, han dañado innecesariamente su estructura, tanto como para que pueda colapsar. La Gerencia de Urbanismo niega que esto sea así aunque, sí que admiten que se han suspendido las visitas guiadas que se realizaban de forma periódica (las últimas se hicieron en noviembre de 2015). Este suspenso no lo achacan a que el edificio corra riesgo de colapso sino porque, entienden, sus condiciones no son lo la más adecuadas para este tipo de visitas.