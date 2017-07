La nueva idea de Ikea: que cocines en una página

Ikea sigue con su estrategia de ‘hazlo tu mismo’ y ahora lo ha llevado a la cocina. ¿Cómo? Con su nuevo producto ‘Cook this page’. Se trata de una hoja donde están dibujados los ingredientes y, en el caso de la sal y las especias, figuras geométricas que muestran el volumen preciso de las mismas para que las coloques encima. A continuación, enrollas el papel y directo al horno. En un ratito ya tendrás tu deliciosa receta.

De momento hay cuatro versiones: salmón a las finas hierbas, cóctel de gambas, raviolis con albóndigas y de postre un pastel de fresas y plátano. Todos los ingredientes se pueden comprar en las tiendas de Ikea.

De momento solo se ha lanzado en Canadá, no en vano se presentó en Toronto el mes pasado, y ha sido un éxito absoluto. Sin embargo, Ikea España comunicó al medio El Periódico, que no había planes para que ‘Cook this page’ se comercialice en España, de momento.