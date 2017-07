Más de 116.000 parados canarios no cobran ningún tipo de prestación

El empleo se recupera, pero en Canarias parece que más lentamente que en otras regiones del territorio peninsular. Según los datos del Ministerio de Empleo hechos públicos ayer, el paro descendió en el Archipiélago el 1,2% en junio, lo que ha hecho que 2.670 personas abandonen las listas de paro y se reincorporen al mercado laboral.

En estos momentos, existen en las Islas un total de 220.079 parados. De ellos, más de la mitad, es decir, unos 100.000, no cobra prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleados. Las cifras aportadas ayer por Empleo indican que en las Islas 38.397 parados cobran la prestación contributiva, 49.045 el subsidio, 16.555 la renta activa de inserción y 1.805 la ayuda de 426 euros del Programa de Activación para el Empleo. En total, reciben alguna de esas tres rentas públicas 105.802 desempleados; sin embargo, mayo (fecha a la que corresponden estas últimas cifras) se cerró con 222.749 parados inscritos en las oficinas de empleo de Canarias, lo que implica que 116.947 carecen de cobertura por desempleo. A todo esto hay que unir que la prestación contributiva media en Canarias es la séptima más baja de España, con 778,7 euros mensuales (25,9 euros menos que la media, 804,6 euros al mes).

Además, según los últimos datos de Cáritas Diocesana, más de 16.500 personas fueron atendidas, solo en la provincia tinerfeña, el pasado año por la organización. El 35% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, una cifra muy superior a la media nacional, que se sitúa en el 22%, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras no casan con el hecho de que Canarias se esté recuperando y, sobre todo, con que los niveles de desempleo estén disminuyendo. ¿De qué viven estas más de 100.000 personas? La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, explica que, en el caso de Canarias, está diferencia es tan destacable porque hay mucha gente que desde el año 2007, cuando empezó la crisis, entró en el paro procedente del sector de la construcción y ha sido incapaz, por las razones que sean (baja cualificación, formación o edad), de reincorporarse al mercado laboral, y llevan varios años en el paro. “En Canarias hay un problema importantísimo de paro estructural que desde la Cámara insistimos en que hay que resolver con medidas concretas”.

El economista y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) José Ángel Rodríguez fue más allá y señaló que el problema es “endémico y no está superado, sino todo lo contrario, agravado por la crisis”. En opinión de Rodríguez, el hecho de que haya más del 50% de personas que no cobren una prestación se debe, en primer lugar, a la reforma laboral, “que ha reducido la cobertura de desempleo”. “Hay muchas personas que llevan mucho tiempo en el paro y, entonces, pierden la prestación, y también hay muchas personas a las que no se les da de alta, por lo tanto, no tienen derecho a la prestación. Esto ocurre sobre todo con las pequeñas empresas y es un mal muy típico de Canarias”. “Esta gente vive como puede, con las ayudas de los familiares y de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, porque ya se han convertido en carenciados”, destacó.

Aun así, es importante también reseñar que muchas de estas personas que actualmente no cobran ninguna prestación están sustentadas por sus familiares o pensiones y, sobre todo, por la economía sumergida, porque en caso contrario la situación en las Islas sería insostenible.

Además, hay que tener en cuenta que el pasado mes de junio se firmaron un total de 74.016 contratos en Canarias, con un crecimiento del 6,1%. De ellos, los indefinidos bajaron ligeramente, el 0,5%, mientras que los temporales crecieron el 7,06%.

¿Por qué baja el paro tan poco?

Otra de las preguntas clave a la hora de analizar los datos del paro es por qué en Canarias la caída del desempleo el pasado mes de junio fue tan baja, mientras que en Baleares, por ejemplo, fue mayor. La razón es bien sencilla: la estacionalidad. Es cierto que el descenso del paro el mes pasado fue solo del 1,2%, pero en términos anuales la caída es del 7,09%, una de las más altas del país.

La diferencia con Baleares se debe fundamentalmente a que ese archipiélago empieza ahora su temporada fuerte, mientras que la temporada alta en Canarias es el invierno. No obstante, Lola Pérez señala que los datos de julio serán mucho mejores y se verá un mayor descenso del paro, puesto que se habrán producido “contrataciones en el comercio, por las rebajas, y también en la hostelería”. “El problema del paro en las Islas”, insistió, “es estructural y hay que empezar ya a tomar medidas concretas para sectores concretos”.

Por su parte, la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se mostró “moderadamente optimista” con los datos y señaló que las altas generadas a la Seguridad Social (más de 40.000) son prueba “evidente de la tendencia al alza de la economía canaria”.

Valido hizo especial hincapié en el porcentaje superior a la media estatal de contratación indefinida en las Islas y en la bajada significativa del 4% del paro juvenil, así como al incremento de la contratación de los menores de 25 años en el 21,25%. El 12,62% del total acumulado de los contratos fueron de carácter indefinido, por encima de la media estatal, que se situó en el 9,15%. En cambio, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, señaló que en las Islas la bajada “podría ser mayor si el Gobierno de Canarias hiciera correctamente su trabajo”. Por ello, insistió en la necesidad de poner en marcha cuanto antes las reformas económicas y administrativas propuestas por su partido.

La falta de diversificación de la economía, las trabas burocráticas a la inversión y los problemas de formación y movilidad son los principales problemas que, a juicio del PP, explican “la paradoja” de que Canarias siga siendo la región donde menos baja el paro, a pesar de ser una de las comunidades donde más crece la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, que ha aumentado el 5,6% en los últimos doce meses en las Islas, frente al 3,8% de crecimiento medio nacional.

La CEOE-Tenerife apeló a continuar con las medidas de apoyo a la actividad económica del Archipiélago para consolidar la creación de empleo y, por ello, reclama que se adopten iniciativas como aquellas propuestas que alcancen la diversificación de la economía “para poder consolidar las mejoras en el empleo observadas e incrementar el ritmo de creación del mismo en todos los sectores de actividad de Canarias”.

Por su parte, UGT de Canarias lamentó que la comunidad autónoma sea la región española en la que menos ha bajado el desempleo en junio, en solo 2.670 personas, a pesar del aumento de la llegada de turistas a las Islas. El sindicato observa con mucha “preocupación” el incremento de los contratos de pocas horas y la disminución de los salarios y de las prestaciones, lo que supone “que Canarias esté cada vez más empobrecida”.

Las nuevas contrataciones son en el 88,68% de los casos temporales, lo que “afecta directamente a la estabilidad y la calidad del trabajo”.

El coste laboral en Canarias es el más bajo de todo el país y en las Islas encontrar un empleo no supone necesariamente salir de una situación de exclusión social, alerta el sindicato.

Insostenible

Más de 100.000 parados canarios malviven sin percibir prestación económica alguna. Subsisten gracias a la economía sumergida, al apoyo familiar y a la gran labor humanitaria de las ONG. Una sociedad supuestamente desarrollada como la nuestra no puede permitirse la existencia de una bolsa de pobreza de tal calibre. Es insostenible y hace falta una acción urgente y contundente desde las instituciones.