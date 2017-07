“El PP no será la muleta de Clavijo, y el PSOE ya quedó escaldado con CC”

El líder del PP canario, Asier Antona, tiene ante sí un reto inédito: el de un Parlamento canario que podrá marcar como nunca antes la agenda del Gobierno regional, debido a que los populares han decidido no entrar a gobernar con CC, y, por lo tanto, el Ejecutivo de Fernando Clavijo deberá sobrevivir con apenas 18 de los 60 diputados, y 21 si se cuenta el apoyo, aparentemente estable, de la ASG. Una semana después de dar por rotas las conversaciones con CC para un pacto de gobierno, el presidente regional del PP revela que fue una negociación imposible porque “todas las consejerías estaban para CC hipotecadas a sus poderes insulares” y “ganó el bando que no quería el pacto”. Así que hasta 2019 harán oposición “con todas las consecuencias” y percibe además que no habrá acercamiento del PSOE a CC, pues los socialistas “salieron escaldados y chamuscados”de gobernar con Clavijo.

-¿Le sorprendió que CC no cediera en las principales cuestiones programáticas que el PP puso sobre la mesa y tampoco en las consejerías, como ustedes han revelado?

“En la negociación que iniciamos el 16 de junio lo que se puso de manifiesto es que había dos bandos en CC: uno que quería abierta y sinceramente llegar a un acuerdo con el PP, y lo intentó, y otro que boicoteó y puso palos en la rueda a los avances que se estaban desarrollando. La CC que no quería bajo ningún concepto llegar a un pacto de gobernabilidad con el PP ganó. Desde el primer minuto ese bando puso toda suerte de impedimentos para un pacto”.

-¿Pero ese sector antiPP lo era por cuestiones ideológicas o por no perder poder en el Gobierno canario si ustedes entraban en el Ejecutivo?

“Ese bando era la parte de CC que no quería perder cuota de responsabilidad en el Gobierno de Canarias, la que interpretó esta negociación como equilibrios insulares y como poderes insulares; y la que entendía que por encima de un pacto autonómico tenían que respetarse los poderes insulares de CC en cada isla. Nunca fue una negociación sobre consejerías estratégicas o cuota de responsabilidad, sino que esa parte de CC que no quería el pacto siempre habló de poderes insulares. Cada área de gobierno ellos la veían como isla de origen de esa consejería: en Agricultura, la cuota de poder de AHI; en Turismo, la de CC en Lanzarote; en Obras Públicas, la de Gran Canaria. Así era muy difícil avanzar. Todas las áreas estaban hipotecadas a los poderes insulares que CC tiene en cada isla. Cuando una consejería se ponía sobre la mesa, una isla se levantaba e imposibilitaba la libertad del equipo negociador de CC para llevarlo a efecto”.

-Dos días después de anunciar ustedes que no entrarían en el Gobierno canario, Clavijo le dio a Rajoy un documento para un pacto de estabilidad. ¿Sirvió de algo esa cita en Madrid?

“El PP ha dicho que el único pacto por la estabilidad lo tenemos con los ciudadanos. Nos quedamos en la oposición, en Canarias, donde estamos y estaremos con todas las consecuencias. La ejerceremos de una forma tan crítica como responsable en aquellos asuntos que entendamos que son de interés general, vengan de donde vengan, sean del Gobierno o de otros grupos de la oposición. Pero si no son iniciativas de interés general, votaremos en contra”.

-Entonces no van ustedes a apuntalar a CC en ningún caso…

“No. Que nadie espere que vayamos a apuntalar o a ser la muleta de Coalición Canaria”.

-Aunque tampoco habrá moción de censura, con lo que CC seguirá gobernando en minoría hasta final de legislatura…

“El PP no generará mayor

inestabilidad política que la que ya existe; no vamos a ser compañeros de viaje para crear esa inestabilidad, que es lo que sucedería si debatiéramos una moción de censura”.

-CC elogia al nuevo secretario general del PSOE canario, por su talante de diálogo. ¿Espera usted un acercamiento CC-PSOE?

“Respeto el proceso interno del PSOE y felicito públicamente a Ángel Víctor Torres. La política canaria requiere más que nunca de acuerdo, consenso y diálogo, así que bienvenido a esa estrategia en Canarias, pues estamos necesitados de eso valores. Pero tengo la sensación de que el PSOE salió bastante escaldado, más bien chamuscado, del pacto con CC, y se le han quitado las ganas de cualquier acercamiento. Creo que segundas partes nunca fueron buenas”.

-¿Qué le parece el acuerdo del Gobierno canario, el miércoles en Madrid, con el secretario de Estado de Presupuestos para que el abundante dinero que llega de las arcas estatales este año no se pierda si no se gasta, y se pueda incorporar a las cuentas de 2018?

“Eso pone de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo canario para ejecutar el esfuerzo presupuestario que el Gobierno de España hace con Canarias. Con lo del miércoles, el Gobierno regional reconoce que es incapaz de gestionar recursos que va a recibir. Sería algo imperdonable, cuando uno de cada cuatro canarios siguen en el paro y los servicios públicos están al borde del colapso. Las buenas noticias en Canarias vienen del Gobierno de España y las malas dependen en exclusiva del Ejecutivo canario: listas de espera en la sanidad, pobreza, exclusión social…”.

-¿La decisión del PP de pedir, con PSOE, Podemos y NC, la dimisión del presidente de la Radio Televisión Canaria es irrevocable?¿En septiembre lo destituirán en el Parlamento?

“Nuestra posición sobre la RTVC desde hace muchísimo tiempo es la de denunciar que la situación del Consejo Rector es absolutamente precaria. La RTVC tiene retos importantísimos, como concursos públicos millonarios, y antes de resolverse tiene que solucionarse la situación del Consejo. Abogamos por que se cumpla la legalidad que algunos pretenden sortear, y el PP jamás será cómplice de los que pretenden saltarse a la ligera el marco legal. A vueltas del verano los grupos parlamentarios pactaremos una modificación de la actual Ley de la RTVC, de modo que hagamos un cambio radical al modelo de esta radio televisión pública en gestión y dirección, y que vaya acompañado por otros cambios de los órganos, con renovación del Consejo Rector”.



-El PP ha sorprendido -y enfadado a algunos- por haber propuesto una bajada mínima de la barrera insular, del 6% al 5%. ¿Por qué esa propuesta si ya había un consenso para bajarla al 3%?

¿Cree usted que habrá reforma del sistema electoral para 2019, siendo el PP un partido perjudicado por las actuales reglas del juego?

“El PP está intentando buscar el máximo consenso, porque si no nace así esta reforma, saldría una ley coja y con poco recorrido. Hay planteamientos dispares: desde el conservador de CC de aumentar un numero mínimo de diputados, 7-8, y la postura de máximos de NC, que plantea 15. El PP sirve de polo de atracción de unos y de otros para una fórmula intermedia. El PP quiere una reforma del sistema electoral con amplia mayoría del Parlamento canario y seremos flexibles para lograr ese consenso sobre barreras e incremento del número de diputados. Y por supuesto el objetivo es que ya se aplique en las elecciones de 2019”.

-¿CC aún puede maniobrar para amortiguar esta reforma?

“A CC no le queda mas remedio que subirse a este tren, y por tanto sabe que no se puede quedar en la estación. Y CC tiene, así, que ir al ritmo del resto de las fuerzas parlamentarias”.

-¿Qué le ha parecido la declaración de Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gürtell?

“Algunos plantearon esta testificación como un juicio político. A los abogados de la acusación los vi muy perdidos en sus preguntas y planteamientos a Mariano Rajoy. El presidente, como testigo, contribuyó a clarificar cuestiones que entendía oportunas. Respondió a todo, de forma nítida y clara. Quienes pretendían hacerle un juicio político con este tema salieron derrotados”.

“No descartamos una enmienda a la totalidad de la Ley de Servicios Sociales”

El presidente del PP canario responde al DIARIO a la pregunta que le ha hecho públicamente Fernando Clavijo sobre qué aspectos de la futura Ley de Servicios Sociales no le gustan. Esta es la respuesta: “No tenemos el texto enviado al Consultivo, ni la ficha financiera de la Ley. Hemos leído hasta10 borradores. Es un texto ambiguo sin concreción de la cartera de servicios ni el catálogo de prestaciones. Canarias tiene unos Servicios Sociales irrelevantes y sigue a la cola de España. Debe ser una ley con precisión de los servicios que regula, y que no se convierta en papel mojado sin dotación financiera suficiente. Se presentaron 207 alegaciones; se aceptaron muy pocas. No fija la distribución de competencias entre las tres administraciones. No resuelve los graves problemas sociales de los canarios, con el 35% en riesgo de pobreza y exclusión social. No descartamos presentar un texto alternativo como enmienda a la totalidad. Lo peor es que ya estamos en el ecuador de la legislatura,y esta ley no tendrá reflejo en los presupuestos hasta 2019 o 2020. Es evidente que no ha sido prioridad para el Gobierno de Clavijo, que prometió sacarla en diciembre de 2015”.