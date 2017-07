El Tenerife confirma a Pedro Rodríguez Zaragoza como director general

El CD Tenerife ha confirmado la incorporación como nuevo director general de la entidad a Pedro Rodríguez Zaragoza, quien hasta la semana pasada había sido viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias.

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha presentado esta mañana al nuevo gestor del club, que sustituirá a Víctor Pérez Borrego. “El viernes 21 me propusieron el cargo. Me sumo a un proyecto ilusionante, colectivo y en el que todo tiene que funcionar bien. No somos ni mas ni menos que otros equipos, por lo que tenemos una labor esperanzadora”, ha asegurado Rodríguez Zaragoza.

Según declaraciones de Concepción, “incorporamos a una figura clave. Prometí en mi última campaña tres objetivos importantes: mejorar la ciudad deportiva, acercar el club a los aficionados y crear la Fundación. Pedro Rodríguez Zaragoza seguirá con estos planes que ya inició Víctor Pérez Borrego”.

Pedro Rodríguez Zaragoza es licenciado en Filología Inglesa y ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en el Gobierno de Canarias (consejero, viceconsejero y director general).

Durante ocho años fue presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (2007-2015).