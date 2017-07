Ultimátum de Antona a Clavijo

Los líderes de CC y PP, Fernando Clavijo y Asier Antona, se ausentaron ayer del pleno del Parlamento canario -con el intervalo de unos minutos para que la prensa no los retratara juntos- y se reunieron lejos de cámaras y grabadoras, para intentar desbloquear la negociación entre CC y PP para un pacto de gobierno, estancada dos semanas.

A su regreso, media hora después, Clavijo no quiso hacer declaraciones, aunque sí bromeó en los pasillos con el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, a quien le dio la mano y, mirando a los periodistas, dijo, distendido: “La reunificación del nacionalismo”. Luego el diputado de NC, que sabía el motivo por el que allí hacía guardia la prensa, entre ironías señaló: “Yo con estas cosas no bromearía”.

Tras una larga espera, fue Antona, acompañado de Australia Navarro, la número dos del PP, el que compareció ante los periodistas. El tímido avance lo resumió rápido: “Hay voluntad de él y mía de que en próximos días los equipos negociadores de CC y PP se vuelvan a sentar”. Pero a renglón seguido dio a entender que poco habían cambiado las cosas: “Está claro que esto tiene fecha de caducidad: el 19 de julio, y CC sabe muy bien que esa fecha está sobre la mesa”.

Antona vio ayer en Clavijo “voluntad de sacar números y conciliar” la postura de rebaja lineal del IGIC defendida por el PP con la de CC, “y nos tendremos que sentar a valorarlo”. Pero apenas una hora después, el secretario general de CC, José Miguen Barragán, dejó claro que “no hay nada que invite a una reunión ya” de la comisión negociadora, “ni hay más datos que pasar al PP” en la negativa de CC a la propuesta del IGIC, único motivo que dan ambos partidos para el bloqueo de las conversaciones, aunque lo es también la cuota de poder que reclaman los populares. Al respecto, Antona indicó que su partido “debería tener el número apropiado de consejerías como para que ese Gobierno tuviera el ADN, la impronta y el sello del PP”.

Patentizó además que el PP no baraja la opción de dar solo apoyo parlamentario a CC sin cogobernar. “Eso no lo tenemos contemplado, y si nos quedamos en la oposición será con todas las consecuencias, nadie nos pondrá un bozal ni nos atará las manos; no tendremos ninguna hipoteca con un Gobierno de CC en minoría”. Aviso, pues, para los navegantes nacionalistas.

Por lo pronto, Antona ya previno a CC de que la próxima semana (el día fijado en su ultimátum) llegará al Parlamento la ley de crédito extra de 340 millones, que el Gobierno de Clavijo “ha aprobado unilateralmente, por lo que dependerá de la negociación entre grupos que se apruebe o no”. Y para dejar claro cuál es el ambiente entre CC y PP, el líder popular hizo balance de dos años de gestión de Clavijo: “Todas las buenas noticias anunciadas por el presidente del Gobierno canario corresponden a logros del Gobierno de España y de Rajoy”, remachó.

LA FECAI NO QUIERE LA BAJADA DEL IGIC DEL PP

Para añadir más agua fría al poco calor entre CC y PP, ayer los presidentes de cabildos, a través de la Federación Canaria de Islas (Fecai), se manifestaron “de forma unánime en contra de la reducción lineal del IGIC que pide el PP a CC”, según informó su presidente de turno, Pedro San Ginés (de Coalición). Señaló que la Fecai sí sería partidaria de una reducción selectiva del IGIC en algunas actividades económicas que promuevan la diversificación o generen “más y mejor empleo”, o sea, justo lo que CC le ha respondido al PP.

Barragán: “Yo no negocio con prisas y nada invita a reunirnos con el PP ya”

Por si quedaba alguna duda de que la reunión entre Clavijo y Antona apenas mejoró las expectativas de un pacto CC-PP, ayer el secretario general de Coalición, José Miguel Barragán, dejó claro que “no hay nada que invite a que tengamos que hacer una reunión ya”, aunque avanzó que mantendrá “reuniones informales” con el PP a ver “si se dan las condiciones”. “Conozco el contenido de la reunión [de ayer entre Clavijo y Antona] y, aún así, lo que digo es que no hay condiciones todavía para un acuerdo”, apostilló Barragán. No le gustó al dirigente nacionalista que el PP ponga fecha máxima para un pacto: “Yo no trabajo con ultimátum, y con eso respondo con elegancia; yo no negocio con prisas”, advirtió, antes de apuntar que no sabía si se podrá cerrar ese acuerdo en solo siete días. Sobre la bajada del IGIC que pide el PP, Barragán lo expuso con contundencia: “No la vemos, no cuadran los números, y si no hay acuerdo sobre eso, no hace falta hablar del resto”.