Fuencaliente busca consenso con la Fuente Santa pero exige la gestión del balneario

La voluntad de la nueva alcaldesa de Fuencaliente es la de ir cosiendo las diferencias que se abrieron entre el Ayuntamiento y el Cabildo con respecto al proyecto del balneario de la Fuente Santa, si bien este consenso tiene una línea roja innegociable: la gestión y la capacidad de decisión tiene que estar en manos del municipio.

Así lo ha defendido Nieves Mary Rodríguez, a poco menos de un mes de que el arquitecto encargado de la redacción del anteproyecto, Federico Soriano, presente los avances del diseño del balneario, que ha sido cuestionado por la actual regidora y su partido, Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), que defienden la alternativa presentada por el ingeniero Carlos Soler.

“Como UPF seguimos pensando que el proyecto integral, no solo el balneario en la galería, sino el centro termal y el Museo de la Fuente Santa no son solo viables, sino necesarios para sacar el mayor provecho de este recurso”, señaló la alcaldesa, que explcó que “si importante es la calidad del agua, también lo es que se pueda usar no solo en la zona de surgencia sino que haya un lugar habilitado en el municipio para su utilización, así como para mostrar su historia, que es fundamental para darle la vida a esta fuente en su totalidad”.

Sin embargo, la alcaldesa indicó que existe una “realidad concreta”, en alusión al proyecto ganador del concurso internacional de ideas que convocó el Cabildo, cuyos trámites “estamos intentando entender”, con la finalidad de “llegar al mayor consenso” entre las fuerzas políticas del Ayuntamiento y con la Corporación insular. La acaldesa aboga por “trabajar lo más coordinadamente posible para ver resultado lo más pronto y que el agua esté en uso público cuanto antes”.

“Lo que nos une a todo es que queremos que el balneario sea una realidad cuanto antes y que el agua pueda ser aprovechada por los vecinos y turistas. En eso coincidimos el Ayuntamiento y Cabildo. Por ello vamos a unir los puntos que tenemos en común, intentar ir con la fuerza que tenemos en lo que sí estamos de acuerdo y en el camino intentar salvar las discrepancias con respecto al proyecto”, explicó Rodríguez.

Si bien, considera que es innegociable que el Ayuntamiento tanto en este proceso de definición del proyecto como una vez que esté realizado el balneario, “tenga capacidad de decisión y gestión respeto al recurso”. “Si no es así, difícilmente llegaremos a un concurso”, añadió, advirtiendo de que la Corporación municipal no va a permitir que sean meros espectadores.

En esta línea, cabe destacar que el Ayuntamiento ha solicitado información al Cabildo sobre los trabajos que está realizando una empresa relacionada con el futuro balneario de la Fuente Santa, que ha mostrado interés por diversos aspectos relacionados con este proyecto, como el caudal estimado, el punto de acometida de agua o la confirmación de que no existe red de saneamiento donde se va a ubicar estas instalaciones.