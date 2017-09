La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública acusa a Baltar de “dejación” de funciones con las microalgas

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC)ha acusado este lunes al consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, de hacer “dejación” en sus funciones con la gestión de las microalgas que han afectado este verano a las costas de las islas.

El colectivo ha tildado de “bochornosa” la actuación del consejero, que “no ha parado de desgañitarse” este verano en defender que las también llamadas cianobacterias no son nocivas para la salud y, por tanto, no suponen un problema de salud pública, al tiempo que no guardan relación con vertidos al mar.

En esa línea, la ADSPC sostiene que la Organización Mundial de Salud (OMS) apunta que “bajo determinadas condiciones ambientales pueden formar floraciones algales, algunas veces con formación de una variedad de toxinas que afectan a los animales y humanos”.

Así, expone también que “los factores ambientales que proporcionan desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desmedido de nutrientes de las descargas cloacales y fertilizantes, como fósforo y nitrógeno, que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua”.

La asociación reclama el desarrollo de la Ley General de Salud Pública e insiste en que se precisa acabar con la falta de control sobre la presencia de residuos tóxicos, que hace posible que tanto los acuíferos como las aguas marinas se conviertan en una “fuente notable” para su propagación.

“Se precisa en suma que la Salud Pública sea una auténtica prioridad y no una figura decorativa a la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no llega a dedicar ni siquiera un 1% de su presupuesto”, indica.

Asimismo, ve “imprescindible” la movilización ciudadana y por ello anima a la población a acudir a la manifestación que saldrá el próximo sábado a partir de las 11.00 horas desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

“Basta de cortinas de humo para tapar la incompetencia y la falta de voluntad de las instituciones públicas, tanto de ayuntamientos, cabildos como consejerías del propio Gobierno de Canarias, para solucionar los problemas que afectan a la Salud de nuestra población”, apunta.