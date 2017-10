El CD Tenerife suma un punto a pesar de las adversidades

Ni el CD Tenerife ni el CD Numancia se quedaron satisfechos con el arbitraje de madrileño Guillermo Cuadra Fernández, quien influyó de manera determinante en el marcador. Expulsó a un jugador de cada equipo, pitó un riguroso penalti en contra al Tenerife y no apreció otro más claro de Dani Hernández en la recta final de la segunda parte. Eso por la parte que le interesa a un Tenerife que cedió el segundo empate de la temporada en casa y el segundo consecutivo tras el que logró en el Carlos Tartiere el miércoles.

Se adelantó el cuadro local en el marcador en el minuto 10 gracias a un remate de cabeza de Carlos Ruiz. El defensa siempre crea peligro cuando sube a rematar acciones a balón parado de este estilo. Los blanquiazules se ponían por delante en el marcador de manera más que merecida, puesto que habían hecho una puesta en escena mejor que la numantina.

No obstante, la ventaja local duró poco. El colegiado de la contienda, el balear Guillermo Cuadra Fernández, señaló penalti, muy riguroso, tras un leve agarrón de Aitor Sanz sobre Carlos Gutiérrez, quien estuvo vivo para exagerar su caída cuando notó el contacto. Se encargó de tirarlo Guillermo, quien engañó bien a Dani y marcó el empate con el que se llegaría hasta el final del encuentro.

A partir de este momento, el Tenerife se fue del partido y todo por culpa del colegiado, que se empeñó en convertir un partido que tenía pinta de cómodo para los tinerfeñistas, en una oportunidad muy propicia para el Numancia de llevarse los tres puntos del Heliodoro.

El trencilla fue el protagonista de la primera parte. Tras señalar el penalti a favor del cuadro rojillo, no apreció otro, mucho más claro que el primero, sobre Tyronne. El grancanario pisaba la línea del área numantina cuando fue derribado, pero el árbitro sacó fuera la acción y pitó falta pegada a la frontal del área.

Cuando se iba a cumplir la primera media hora del choque, Montañés recibió una falta que el árbitro no apreció. Acto seguido, Aitor Sanz recibió la segunda tarjeta amarilla tras cometer una clara y dura falta. Cuadra Fernández no iba a expulsar al futbolista del Tenerife y dejó seguir la acción, pero cuando parecía que Aitor iba a escapar, el árbitro rectificó y echó del campo al capitán tinerfeño en el minuto 29. El asistente lo avisó que era la segunda amarilla para el medio insular.

Tres minutos después, Montañés se tuvo que retirar del campo por la falta que le habían hecho y le sustituyó Bryan Acosta.

Con el partido roto, poco se jugó en el tiempo que quedaba hasta el final de la primera parte, por lo que la llegada del descanso fue lo mejor que podía pasarle al Tenerife. Cuadra Fernández se llevó una tremenda pitada cuando se marchó del terreno de juego.

La segunda parte no pudo comenzar de peor manera. Juan Villar apenas aguantó unos minutos sobre el campo tras la reanudación. El onubense volvió a notar unas molestias físicas y pidió el cambio a su entrenador. Entró a jugar Filip Malbasic.

Ese fue el segundo cambio del Tenerife. El tercero no tardó en llegar. Martí quiso que su equipo fuera a por el partido y metió en el campo a Suso, en el minuto 60, que volvió a jugar siete semanas después (cumplió cinco de castigo y un partido más que estuvo en el banquillo ante el Oviedo). El canterano entró por Tyronne, que ayer hizo uno de sus mejores partidos como blanquiazul.

El de Taco fue protagonista de una clara ocasión de gol en el minuto 63. Remató desde la frontal y Aitor saca a córner. Diez minutos después, Dani Nieto tuvo que abandonar el campo con roja directa por agresión a Iñaki. El partido se equilibró en lo numérico y ya era un 10 contra 10. En el 83, el Numancia reclama penalti en una acción en la que Dani Hernández derriba a Higinio. Hace falta ver varias repeticiones en la televisión para apreciar que no es penalti del portero blanquiazul.

Cabía la posibilidad de perder un punto, por lo que ambos equipos se emplearon con cautela en la recta final del choque. A sí acabó el choque con un resultado que no contenta a ninguno, pero que tampoco disgusta.