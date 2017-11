Markovic: “Hoy sí hemos hecho una buena defensa”

Nenad Markovic, entrenador canarista, indicó a la conclusión del partido entre Elan Chalon e Iberostar Tenerife, que su equipo había hecho “una buena defensa”, aunque admitiendo que no habían llegado a hacer un encuentro “excelente”. “Fuimos duros en defensa, sin permitir que nos hicieran muchos puntos. Posiblemente, como equipo no hayan estado muy acertados, pero tienen buenas individualidades”, indicó el técnico antes de ser autocrítico: “Jugamos un buen partido, pero no excelente; creo que fue lo suficientemente bueno como para lograr ganar. Solo en la primera parte, con sus jugadores de interior, tuvimos algunos problemas”.