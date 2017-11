Proponen hacer viviendas en la Plaza de Toros en torno al ruedo como zona pública

La opinión profesional sobre la Plaza de Toros es casi unánime, no tiene valores arquitectónicos que justifiquen algún tipo de protección, aunque sí sentimentales, por todo lo que en ella se ha desarrollado en la historia más reciente de la ciudad: conciertos, concursos de murgas, elecciones de Reina del Carnaval o una pista de patinaje. Este inmueble lleva años esperando su oportunidad y el Plan Especial de Los Hoteles puede que se la dé, aunque no sea tal y como ahora se la ve. Por el momento, el equipo redactor de este documento ha incluido una propuesta en la que no se otorga protección al inmueble y permite la construcción de viviendas en el anillo, mientras que el ruedo pasaría a ser una plaza de uso público-privado que sirva de lugar de tránsito hacia los espacios de alrededor, que se pretenden peatonalizar.

La concejal de Urbanismo, Zaida González, recuerda que la Plaza de Toros y su entorno se incluye en el Plan Especial. “En el planteamiento inicial en el que estamos trabajando, y que por tanto aún está por definir en firme, estudiamos la posibilidad de promover una unidad de dotación singular”. “Una unidad de dotación -continúa- que posibilite el mantenimiento de la arquitectura característica de la plaza (circular), que es de titularidad privada, de forma que se pueda edificar en el anillo y en el interior, en el ruedo, se puede compatibilizar con un uso público”.

El planeamiento urbano general considera la plaza de toros un equipamiento privado, manteniendo o incrementado su edificabilidad y lo delimita a través de una unidad de dotación específica. “En ese marco urbanístico, nos planteamos la opción de que el anillo pueda ser edificado con uso residencial y privado y que el ruedo pueda formar una plaza de uso y acceso público donde se compatibilicen actividades comerciales o de oficinas”, explica González.

La concejal señala que “en paralelo, prevemos que en el subsuelo se pueda construir un aparcamiento público que dé respuesta al propósito de peatonalizar el entorno”. “En definitiva, trabajamos sobre un planteamiento de compatibilización de usos que integre la actual Plaza de Toros en su entorno, de forma que sea permeable entre el uso público y el edificado y favorezca la movilidad a través de la propia plaza, conectando a su vez con el depósito de aguas aledaño”, añade la edil. González advirtió no obstante que, “estamos en una fase de avance y queda mucho trabajo por delante”.

Un trabajo que, además, no debe olvidarse se encuentra fuertemente condicionado por la situación actual del planeamiento de la ciudad. El Plan General (PGO), está anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, decisión que ha sido recurrida y que, en caso de admitirse a consideración por el Supremo, tardaría dos años en conocerse el resultado, y, en caso de que no, será nulo de inmediato.

El propio Plan Especial, a su vez, está recurrido por el Ministerio de Defensa por no consultar el Cabildo la inclusión dentro de los límites del conjunto histórico de los edificios militares en activo. Además, como señalan desde Urbanismo, todo este desarrollo pasaría, de aprobarse, por la firma de un convenio urbanístico con los propietarios de este espacio (más de 40).

Un concurso de ideas que nunca llegó a desarrollarse

Los arquitectos Antonio del Pozo Mozo, César del Pozo Ortega y Carlos Bernal Limiñana fueron los ganadores del concurso de ideas que, en 2008, organizó el Ayuntamiento de Santa Cruz para el entorno de la Plaza de Toros. El proyecto respetaba la fachada, incluso la curva de la Rambla. El interior era un espacio público que mantenía algunos graderíos. Se habló de instalar locales comerciales, incluso, en el interior. El proyecto contemplaba un cerramiento acristalado del depósito de agua. Además, se peatonalizaría una parte de la calle Comandante Sánchez Pinto y habría aparcamientos rotatorios y residenciales.