Doce palmeras con curvas conquistan los meses del calendario de 2018

Doce mujeres palmeras. Profesionales, estudiantes, y además de todos sus méritos personales, humanos y laborales, bellísimas. Son las protagonistas del calendario Curvy Fashion Canarias 2018, donde muestran la suavidad y la sensualidad de sus curvas, orgullosas de mantenerse alejadas de los cánones de belleza ligados peligrosamente a tallajes por debajo de la talla 38.

Ellas son, gracias a la cámara del prestigioso fotógrafo Emilio Barrionuevo, también palmero y galardonado con el Premio de Fotografía Lux que concede la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España por su proyecto “Nomads y Recuérdame”, las caras visibles de este atractivo trabajo fotográfico de cuya venta destinarán un 20% de los beneficios a la Asociación Duchenne Parent Project, creada por padres de niños con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y Becker (DMB).

Eva, Basly, Jessica, Sandra, Támara, Nieves, Tatiana, Cintia, Eve, Inés, Maite y Cristina, posan materializando los meses del año 2018, con la frescura y la naturalidad de las amateur pero con una óptica nítida de conceptos como la salud, el peso y la belleza: “Por tus medidas, por la talla o por el peso, no dejas de ser guapa ni atractiva. Defendemos la vida sana, vamos al gimnasio, no estamos defendiendo la obesidad ni modelos de vida que no sean sanos, solo estamos reivindicando la aceptación de nuestro cuerpo y el de muchas mujeres que se sienten identificadas con nosotros y que no están por debajo de la talla 40 o la 38″.

“Las personas deben aceptarse tal y como son, sin entrar en clichés peligrosísimos que pueden llegar a estar ligados a casos que forman parte de los problemas de salud, a la anorexia o la bulimia”. Además de eso, “nos reconocemos y reconocemos a las mujeres que se identifican con nosotros, como seres humanos, mujeres, bellas y saludables”.

Cristina Navarro, que ha posado en el calendario para el mes de Diciembre 2018, reconoce que este proyecto tiene como origen la casualidad y la química entre un grupo de mujeres que participaron en un casting para su participación posterior en dos de los pases de la última edición del Love Festival. “Éramos muchas más, pero no todas han participado por distintos motivos profesionales y personales. Pero ese fue el germen de este proyecto del que nos sentimos muy orgullosas, posando con lencería, con ropa interior con la que nos sentimos atractivas”. Recuerda que “lo que empezó como una broma y se convirtió en un bonito proyecto de equipo en el que además a participado Emilio, que nos ha hecho sentir muy cómodas a lo largo de los días de trabajo”.

Minifaldas, pantalones justos, de pitillo o acampanados, blusas vaporosas o ajustadas. Todo esto hecho para los cuerpos de las mujeres porque su uso parte de la libre elección de cada uno de las mujeres que escogen las prendas y no están sujetos a un peso concreto y mucho menos a un delgadez extrema.

Cristina, como el resto de sus compañeras, recuerda que este es también un mecanismo para reivindicar la igualdad, romper las cadenas de las dietas permanentes y el control del peso, que llegar ser un lastre vital para millones de féminas.

Emilio Barrionuevo ve con ilusión y satisfacción el resultado de este trabajo para la edición del calendario Curvy Fashion Canarias 2018. Asegura que “intento que cámara se convierta en una extensión de mi utilizando mi cabeza y mi corazón, ahí comienza la creatividad”.