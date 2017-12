Vasileiadis: cuando cada partido es un derbi

“Una vez has jugado un derbi en Grecia la presión que puedas sentir luego, en cualquier otro lugar, es relativa”. Kostas Vasileiadis, última incorporación del Iberostar Tenerife, sabe bien de lo que habla. Cuestionado por la posibilidad de recordar algunos de los encuentros de máxima rivalidad que ha vivido a lo largo de toda su carrera deportiva pide, en un primer momento, referirse solo a aquellos de la Liga Endesa, pero, de manera natural, acaba accediendo a hablar también de los de su país.

Nacido en Salónica, aunque criado en Kilkís, en la periferia de Macedonia Central, y surgido de la cantera del PAOK, ha vestido la camiseta del primer equipo blanquinegro hasta en tres etapas distintas. Icónica es su imagen con un gesto de rabia celebrando una canasta con la camiseta con el águila bicéfala, símbolo del Imperio Bizantino, estampado en el pecho, porque aquellos duelos no se parecen a nada de lo que se pueda vivir en la competición española.

“Desde pequeño crecí en ese club, la rivalidad con el Aris es muy, muy fuerte”, reconoce mientras desvela que, al compartir ciudad, la presión se puede sentir desde días antes: “Si alguien del equipo rival te ve por la calle te dice que va a ganarte, que su equipo es mejor. Por llamarlo de alguna manera, sí puedes decir que eso sea tener presión, sobre todo porque son partidos a los que acuden aficionados al fútbol de esos clubes, que eleva mucho la asistencia habitual a sus pabellones”.

Carácter y presión

Durante la conversación, que dura casi 15 minutos, esta será la única ocasión en la que se mencione la palabra presión, ya que para Vasileiadis esta no existe cuando entra a una pista de baloncesto: “Si tienes presión vas a fallar, eso tenlo claro. Los tiros que puedas hacer en los últimos segundos, por ejemplo, son los mismos que has entrenado muchas veces o el mismo que haces en el primer minuto de partido; no hay más”.

Es llamativo, pero para un tirador como él, que asume con normalidad haber realizado lanzamientos ganadores sobre la bocina en muchas ocasiones, resulta casi imposible no rememorar uno que tuvo que sufrir en un derbi con Baskonia, cuando vestía la camiseta del Bilbao Basket, el 30 de diciembre de 2011: “No lo olvido porque fue justo antes de la Navidad, que luego íbamos a tener unos días libres que habríamos cogido de otra manera, pero San Emeterio se levantó de tres y lo metió”.

Conoce bien el derbi vasco, “espectacular” por la afición que mueve, porque fue subcampeón de liga con los bilbaínos, eliminando en semifinales al Real Madrid y cayendo en la gran final ante el FC Barcelona: “En mi primer año en el club, contra el Madrid, fueron 10.000 aficionados al pabellón, algo espectacular y que está al máximo nivel en Europa”.

En su memoria permanecen los recuerdos de los partidos importantes con el Unicaja Málaga, con el que fue campeón de la ACB contra Real Madrid y FC Barcelona, algo que los andaluces lograron gracias a su “gran calidad” y cita, casi sin detenerse, los encuentros que jugó con el Efes Pilsen de Estambul que “al no tener club de fútbol” no eran tan calientes como los Fenerbahce Ulker -Galatasaray: “En mi primer año en Málaga ganamos la liga con un equipo en el que estaban Scariolo, Pietrus, Garbajosa… El último partido lo jugábamos con Baskonia en Vitoria y perdíamos de 12 puntos a falta de ocho minutos. En los últimos dos metimos muchos triples y logramos el título”.

Pero ahora quiere aprender lo que es un derbi canario para “vivirlo” como se merece: “Le he preguntado a los chicos que ya estaban aquí qué significa para la Isla y el club estos partidos. La proximidad entre ambas islas lo hace muy especial, aunque, para mí, lo importante es que una victoria nos puede acercar al objetivo de ir a la Copa del Rey”.

Para él, la receta para ganar este tipo de encuentros es sencilla: lo más importante es el carácter. Precisamente por eso, Vasileiadis aspira a que el Iberostar Tenerife juegue “muy fuerte” durante los cuarenta minutos ante el Gran Canaria: “En un derbi no cuenta quién es el mejor equipo, sino cómo entras en el partido, si todos los jugadores dan el 100% y si juegas con mucha energía y ganas cada balón. El carácter es clave, como lo es ser duros en defensa”.

Además, el griego pone especial hincapié en la forma en la que el CB Canarias afronte el inicio de un partido que estará lleno de emociones y en el que los dos conjuntos se juegan mucho: “Si entras bien, acabas bien en la mayoría de casos. Nosotros tenemos jugadores que pueden hacerlo, porque nuestra plantilla tiene mucha calidad”.

Porque, más allá de los sentimientos que rodearán al duelo del sábado, Kostas Vasileiadis lo asume con la “misma intensidad” que el resto de encuentros en los que participa: “Yo pienso en la Copa, en ganar, porque este tipo de encuentros son muy importantes para la afición, pero quiero jugarlos y ganarlos todos, con la máxima intensidad”.