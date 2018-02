Hablamos con Rita Calero, directora de la revista Más Mujer, que mañana jueves celebra la segunda edición de sus premios con los que se reconoce la labor de las mujeres canarias.

– La revista Más Mujer es pionera en la comunicación en Canarias al ser la única publicaciójn dirigida expresamente al público femenino. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad?

“La verdad es que yo no quiero verlo como una responsabilidad, sino como que hacemos cosas que favorecen a la mujer y visualizan su trabajo. Le damos mucho apoyo para que sean visibles, pero no lo quiero ver como una responsabilidad”

– ¿Crees que se está logrando el objetivo?

“Yo creo que sí, que se está logrando. Porque nosotros ya llevamos tres años en esto y actualmente, tal y como está la situación en el mundo de la comunicación, sobre todo con publicaciones impresas, es complicado mantenerse y nosotros llevamos ya tres años. Y la verdad que está pasando todo lo contrario, estamos creciendo. Lo que está claro es que estamos interesando, que creamos expectativa entre los lectores y por lo tanto se consiguen los objetivos que nos hemos marcados”.

– ¿Cómo ves el papel de las mujeres canarias en cuanto a representación en la vida pública? Recordando ese techo de cristal que tenemos.

“Tanto en Canarias como en España, y como en prácticamente todo el mundo, el papel de la mujer sigue estando a años luz del papel del hombre. Poco a poco vamos dando pasitos y afianzándonos en el camino. Ademas creo que la mujer canaria tiene mucha fuerza y valentía, y que es capaz de conseguir objetivos. Tendremos que ponerlos un poco más a largo plazo. Falta mucho por hacer y no podemos decir que el camino sea fácil. Nos queda mucho aunque estemos dando pasos firmes, pero vamos llegando”.

– ¿Qué nos va a deparar la segunda edición de los Premios Más Mujer?

“Bueno, el año pasado lo hicimos por primera vez y había cierta incertidumbre, porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente o como va a ser el evento, porque por mucho que tú lo prepares e intentes poner cuidado en todos los detalles para que salga todo bien, al final siempre puede fallar algo. Pero al final salió muy bien. Nosotros lo consideramos un éxito. Y la convocatoria de este año ha sido mejor. La primera edición la celebramos en el Teatro Leal de La Laguna y esta será en el Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, con el aforo ya completo. Y a parte de un montón de gente que estarán acompañando a las ganadoras habrá algunas sorpresas”.

– Cuéntanos cómo ha sido el proceso de selección de candidatas y ganadoras.

“Nuestro proceso de selección es particular porque son terceras personas las que presentan a sus candidatas a las distintas categorías. Y luego un jurado especializado selecciona a las ganadoras. La verdad es que en alguna candidatura estaba bastante claro pero en otras hubo un poquito de complicación. Y además este año se han añadido dos premios más, además de un homenaje y un premio internacional. En total tenemos once premios”.

– Por lo tanto, se podría decir que son unos premios en crecimiento.

“Sí, gracias a Dios sí. Ya por el hecho de añadir dos candidaturas más. Lo hicimos porque el año pasado hubo mucha gente que nos dijo que faltaban sectores por tocar, por eso mismo este año hemos creado el premio Mujer Arte y Cultura, donde se aglutinan muchos tipos de personas. Están escritoras, poetas, directoras del cine, pintoras (el otro premio es Mujer y Comunicación). Y en cuanto al crecimiento pues te puedo decir que el año pasado tuvimos candidaturas de Gran Canaria y este año la primera que recibimos fue desde Lanzarote. Y para nosotros fue una sorpresa, una alegría, porque como formato físico no llegamos a esa isla, solo en formato digital, pero vemos que están pendientes de nosotros, de los premios y nos siguen”

– Por último, quería preguntarte por el premio a la Mujer Africana, que será entregado a Sokhna Bally Mountakha Mbacké, por su labor humanitaria en Senegal. ¿Es una muestra del nexo de unión entre Canarias y África?

“Este año se quiso hacer un homenaje a la mujer africana en particular y también por la cercanía que tenemos. Muchas cercanías, no solo físicas sino también culturales. Porque parece que no, pero tenemos muchas cosas en común. Y también por el sacrificio que hacen las mujeres africanas por mantenerse ahí, tener más libertad económica y no depender tanto del hombre. Este reconocimiento está impulsado por la Consejería de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Nosotros lo hemos hechos pero ellos también nos han apoyado y nosotros estamos encantadas.