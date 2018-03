Etxeberria: “Si atrás no estás bien, no serás competitivo”

Etxeberria es intensidad, pero por encima de cualquier otra cosa, el técnico vasco es un enamorado de que sus equipos defiendan bien. Precisamente eso es lo primero que ha intentado solucionar desde que es entrenador del CD Tenerife. “Si atrás no estás bien no te va a cundir lo que haces y no serás competitivo y no ganarás partidos. Eso está en nuestro debe”, dijo el entrenador del CD Tenerife, que ayer fue entrevistado en el programa Todo Goles Radio, de Canarias Radio.

El de Elgoibar reconoció que en el debe de la plantilla está mejorar ese aspecto defensivo. “No hablo de los defensas que también, hablo de la mentalidad defensiva”, aclaró. Matizó que ya han mejorado algo en el orden, ya que “ya no es tan ancho ni largo el equipo” y además “vamos metiendo dosis de intensidad y de presión”, otros conceptos imprescindibles para él.

Etxebe tiene claro que “hay cosas que hacemos bien, pero otras muchas que tenemos que mejorar”. Aún así, las cosas en el Tenerife han mejorado, “pero no nos podemos centrar solo en los puntos y resultados”, abundó.

Habló también de sus alineaciones y de la calidad que poseen los jugadores que tiene a su cargo. “La plantilla está muy compensada y equilibrada en todas las demarcaciones, el potencial es muy alto”, señaló. Aún así, tiene claro que “como mucho, van a jugar 14 y hay mucho que analizar, es complicado elegir”. “No voy a regalar nada a nadie, yo les exijo que me lo pongan complicado y así está siendo”, añadió en este sentido.

Objetivo

Descarta plantearse objetivos a largo plazo. Ahora toca “hacer todo lo posible para que tengamos 40 puntos el domingo. No creo en objetivos a tres meses por lo que ya he vivido en el fútbol. No está bien ponerse objetivos a tan largo plazo. La ambición está muy bien, la aplaudo y potencio, pero también la humildad. No olvidemos que hace muy poco estábamos a un punto del descenso”, recordó.