Asegura que el Parlamento de Canarias, la institución que preside, ha ratificado su compromiso con la igualdad y ella también lo hará. Hoy suspenderá su actividad durante todo el día y ha decidido participar en los actos que organicen los distintos colectivos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

-¿Qué hace el Parlamento para ayudar a promover la igualdad de género en las instituciones canarias?

“Son numerosas las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en pro de la igualdad, en las que instamos a las instituciones competentes en la materia para que adopten medidas y avanzar con paso firme hacia esa igualdad real tan anhelada. Asimismo, el Parlamento de Canarias está trabajando en la elaboración del primer plan de igualdad de la Cámara autonómica”.

-¿Ha habido un retroceso de las mujeres españolas en sus derechos y libertades en los últimos años?

“Los retrocesos están presentes y debemos ser conscientes de que pueden aparecer en cualquier momento, por lo que tenemos que perseverar en que la igualdad sea real y efectiva. Las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Hace falta voluntad en todos los órdenes de la vida para conseguir la igualdad plena”.

-¿Se sintió alguna vez discriminada en el mundo laboral y en la política por ser mujer?

“Los comienzos nunca son fáciles y tuve que luchar para abrirme camino. El PSOE me brindó una gran oportunidad, primero con las cuotas y después con la paridad en las listas, lo que supuso un impulso enorme a la igualdad real de oportunidades en política. Muchas mujeres del Archipiélago han sufrido a lo largo de la historia la discriminación y el olvido, pero con valor y perseverancia han logrado levantar liderazgos sólidos para aportar soluciones a los problemas de la sociedad”.

-¿Confía en que haya un día en el que no se tenga que recordar la efeméride del 8 de marzo?

“Sería un sueño maravilloso, pero aunque creo que es verdad que hemos caminado mucho a favor de la igualdad, lo cierto es que nos queda un largo camino por recorrer luchando. La militancia en la igualdad no permite ninguna tregua. No podemos bajar los brazos”.