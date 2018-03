Parece que se acabó el amor entre Coalición Canaria y el PSOE, si es que alguna vez lo hubo, y se paralizan los nombramientos que ambos partidos habían pactado. O sea, que el PP se entrega en cuerpo y alma a la gran matrona de CC, abandonando pasados miedos, firma una pipa de la paz más falsa que una moneda de tres euros, cede en la ley electoral y cede en la tele canaria, que pasa a ser controlada sin tino por Clavijo y Cía, para beneficio propio. Esperemos que el PP se invente otra cosa, porque unas elecciones no se ganan sin los medios informativos. Por eso las prisas de algunos. Perdonen que les hable de política, que no es mi estilo, pero de algo tengo que escribir: no voy a estar viendo todo el puto día Españoles por el mundo y Comando actualidad. Ahora, todos aquellos que se las prometían muy felices en el Consejo Consultivo, en alguna que otra Autoridad Portuaria, la Audiencia de Cuentas y diversos y sabrosos roscones de Santa Teresa, pues cambiarán de caretos. Serán del PP y de CC, con suelditos lujuriosos, camitas calientes, viajecitos maravillosos, gandulería pendular, mientras los viejos malviven con pensiones de mierda, el paro sigue su tendencia inexorable y a las camareras de piso se las explota. Los otros, a gozar.

“¡Azúcar!”, que diría Celia Cruz, en un arrebato. Mientras, se escuchan rumores de que en el Tribunal Supremo habrá novedades en la sentencia de Las Teresitas. No digo más, sólo que habrá novedades. Me están viniendo ráfagas de todos lados, así que me da que es verdad que las habrá; y mucho que me alegro. Es posible que deje de escribir de política en los próximos días, para dedicarme al lirismo y la ironía, que parece ser mi especialidad, pero hoy no me he podido sustraer a la tentación. Ay.