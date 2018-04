Contestación al Sr. Don Carlos A. Schwartz

Por Alfonso Soriano

El arquitecto don Carlos A. Schwartz en DIARIO DE AVISOS del viernes 20 de los corrientes defiende la compra del viejo edificio de la Telefónica en la calle Teobaldo Power por parte del Parlamento y la construcción de un túnel subterráneo para unir ambos edificios de los que solo les separa la citada calle, cosa que yo, en uso de la libertad que me ampara, critico.

A mí me parece lógico que el Sr. Schwartz al ser el redactor del proyecto por encargo del Parlamento lo defienda, pero yo le rogaría que también respete mi humilde opinión de que tanto la compra del edificio de la Telefónica como el túnel me parecen un tremendo despilfarro a costa del bolsillo de los sufridos contribuyentes. Y la mayor prueba de mi afirmación es que el edificio permanece cerrado. Y, por supuesto, mi comentario de que el túnel se proyectó para que los diputados “no se mojaran si llovía” al atravesar la calle, está hecho con toda la ironía que, estoy seguro, los lectores habrán entendido.

¡Ah! Y yo no he pretendido, como dice el Sr. Schwartz, “colgarme ninguna medalla”, que a mi edad, se lo aseguro, me traen sin cuidado. Solo relato un hecho que considero criticable -faltaría más que no lo pudiera hacer- y respeto la opinión contraria del arquitecto autor del proyecto que fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz siendo yo concejal, con mi voto en contra en la Comisión de Urbanismo y el de don Ángel Isidro Guimerá Gil, concejal por Ciudadanos. Al poco tiempo, el Partido Popular me cesó en dicha Comisión. Sin duda, sus dirigentes compartían la opinión del Sr. Schwartz.