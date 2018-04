Augurio, premonición, profecía o, simplificando, destripe o spoiler. Catalóguese como se prefiera, pero hay indicios sobrados para adivinar el final de la película: si Coalición no acepta en la Cámara regional la contrapropuesta de reforma electoral, que los demás le han hecho, es porque tiene atado que si llega al Congreso la cosa no va a prosperar. Sabe CC que la fórmula que pueda aprobarse en las Islas siempre será menos incómoda o arriesgada para sus intereses que lo que otros puedan acordar en las Cortes. Siendo así, resulta tremendamente tentador llegar a la conclusión de que si CC no se sube al tren de la mayoría en el Parlamento de Canarias será porque algún partido, ya tú sabes, le ha garantizado que si la reforma llega al Congreso dejarán que decaiga porque el tiempo se les echó encima, fíjate tú, qué lástima, se nos fue la legislatura y nos quedamos cerca, muy cerca de lograrlo, mecachis en la mar, otra vez será. La peor modificación del sistema electoral es la que, por falta de mayoría suficiente, lo deja todo igual. Hay que cambiar el modelo para, sin renunciar a la justicia poblacional o territorial, contar en adelante con un Parlamento que refleje el Archipiélago de este siglo, no del anterior. Salvo que renunciando a la noción de proyecto-país quieran perpetuar un sistema que abandone el objetivo de una mayor cohesión, Coalición haría bien sumando por una reforma que reduzca los topes, dé respuesta a algunos crecimientos demográficos y ayude a ese proyecto-país al que contribuiría de forma notable la aceptación de una lista regional. Ya que no han sido capaces de hacerlo a la baja -reduciendo el número de escaños-, no siendo deseable que se incrementen los diputados peor sería volver a las urnas con un modelo caducado. La reforma estatutaria es una película que hemos visto veinte veces, de ahí que el spoiler (anticipar la trama, desvelando el final) no lo sea tanto. Si finalmente Coalición se permite desmarcarse de un acuerdo en Canarias se confirmaría que tiene garantías de que la reforma tampoco saldrá en el Congreso. Si aquí no, allí tampoco. The end. Fin.