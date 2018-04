J. Cárdenas, que ‘abusó’ de un discapacitado tinerfeño, premiado con millones

Por Ángel Isidro Guimerá Gil

Hay noticias, aparentemente normales, que resultan, por su trasfondo y circunstancias, indignantes y repelentes. No he podido resistir la tentación de escribir estas líneas al recordar unos hechos, hace ya muchos años, que motivaron por mi parte una indignada y hasta rabiosa intervención profesional. La noticia, muy escueta, es la siguiente: “TVE renueva a Cárdenas con dos millones de euros y le encarga otro programa”. Javier Cárdenas es un presentador de televisión, cantante y locutor. Desde octubre de 2016 presenta en la 1 de TVE el espacio diario Hora Punta, bastante cutre y malo, por cierto. Pero ¿quién es, y qué hay detrás, de este siniestro personaje sobradamente conocido en Canarias y muy especialmente en Tenerife?

Cárdenas alcanzó gran popularidad con aquel programa, de aciago recuerdo, Crónicas Marcianas, que dirigía un tal Javier Sardá que todavía pulula por determinados platós televisivos. Precisamente trabajaba para ese programa, de gran difusión nacional, cuando vino a Tenerife para realizar una entrevista festiva y de carácter jocoso que luego se emitiría en Crónicas Marcianas.

Corría el año 2002 cuando se trasladó a la localidad de Los Cristianos un equipo de televisión de Telecinco, al frente del cual se encontraba Javier Cárdenas, para llevar a cabo un reportaje filmado, que posteriormente sería insertado en el espacio Crónicas Marcianas, que se emitía en horas nocturnas y estaba catalogado, según queda dicho, como un programa de gran audiencia. Hay que significar, ya desde entonces, que los reportajes de este personaje no se distinguían precisamente por el buen gusto y el respeto a las personas que entrevistaba, sino más bien por todo lo contrario.

Lo cierto es que Cárdenas, ya en la isla, consciente de la condición de minusválido de J.C.H., y que su edad mental no superaba los 7 años, sin el consentimiento ni autorización de sus padres, y utilizando el aparente atractivo de salir en una pantalla de televisión, atractivo que lógicamente se incrementaba en un discapacitado con un grado de minusvalía importante (66%), convenció al mismo para hacerle una entrevista que luego tendría, a través de Crónicas Marcianas, una gran difusión nacional, pudiendo igualmente ser vista por sus amigos de la localidad tinerfeña.

El 16 de octubre de 2002 se emite por la cadena Telecinco la entrevista en cuestión realizada por J. Cárdenas. Dicha entrevista, como pudo observarse y demostrarse en su día, por su contenido y forma de realizarse, no tenía otra finalidad que ridiculizar y menospreciar, consciente de su minusvalía a J.C.H., y ello ante millones de espectadores, para que el mismo fuese objeto de escarnio y risas, atentando frontalmente contra su dignidad y causándole posteriormente graves daños que médicamente fueron calificados como muy graves desde el punto de vista psíquico y con posibles repercusiones de adaptación de por vida.

El conjunto de dicha entrevista supuso una voluntad directa de difamación con un ataque al honor, intimidad y dignidad personal del entrevistado, con preguntas que afectaban a su círculo íntimo y expresiva en todo momento del conocimiento de la minusvalía y su utilización jocosa ante millones de espectadores, con lo que ello suponía de intromisión en la intimidad y el honor de una persona tan limitada.

No voy a describir los pormenores de tan sucia y ruin entrevista que debería avergonzar toda la vida a su autor. Solo diré que, en el pretendido y elucubrado diálogo elaborado para la misma, lo primero que se observa es la permanente y continua ridiculización de este joven tinerfeño que apenas era consciente de las tramposas preguntas del tal Cárdenas.

A mayor abundamiento, como decimos los juristas, la emisión televisiva del programa en cuestión fue enviada a la página de Crónicas Marcianas en internet, donde el entrevistado aparece con unas enormes gafas y una foto absolutamente ridiculizada. Pocas veces en mi vida profesional me he encerrado toda la noche en el despacho para trabajar, muy dolido y cabreado, sobre una demanda de protección civil del derecho al honor, intimidad y la propia imagen al amparo de la LO 1/82. No he soportado nunca vejaciones de este tipo a un semejante notoriamente indefenso y sin recursos familiares para defenderse ante los tribunales.

El Juzgado de Primera Instancia Num. 4 de Arona dictó sentencia en el año 2004. Estimaba la demanda interpuesta declarando que Javier Cárdenas, Javier Sardá y Gestevisión Telecinco, en la entrevista realizada a J.C.H., llevaron a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor, y a la propia imagen de este joven tinerfeño, condenando solidariamente a los demandados a pagar 15.000 euros por los daños causados.

La expresada sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial por Javier Cárdenas y el resto de los condenados. Dos años más tarde (2006), la Audiencia confirma íntegramente la sentencia de instancia condenando en costas a los recurrentes.

No contentos con este doble pronunciamiento judicial, y al amparo del poder económico de Telecinco, recurren los condenados la Sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que, de forma sorprendente e inexplicable, dos años después (2006), estima haber lugar al recurso de casación y, en consecuencia, desestima la demanda interpuesta en su momento en el Juzgado de Arona y confirmada por la Audiencia Provincial.

Pero la flagrante injusticia de esta resolución de nuestro más alto tribunal, no podía pasar en modo alguno a la Colección Legislativa adquiriendo firmeza. El Ministerio Fiscal promovió ante el Tribunal Constitucional Recurso de Amparo contra esta sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, habiendo transcurrido ya un lustro, en el año 2011. Y nuevamente, dos años después (2013), la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dicta una magnífica y ejemplar sentencia, articulada en más de veinte folios, en la que estima el Recurso de Amparo interpuesto por el Ministerio Fiscal y declara la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo. Fue un momento de íntima y especial alegría para este letrado y todos los que, en este triste litigio, colaboramos con la Justicia.

De tan justa y relevante sentencia solo quisiera destacar los siguientes párrafos: “Y es que, en efecto, la entrevista realizada por don Javier Cárdenas al señor H., posteriormente emitida en el referido programa, y reflejada también en su página web, no solo carecía de valor informativo alguno, sino que, además, fue realizada únicamente con propósito burlesco, para ridiculizar al entrevistado, poniendo de relieve sus signos evidentes de discapacidad física y psíquica…”.

“El art. 49 de la Constitución Española contiene un mandato de protección de las personas con discapacidad al establecer que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. “…quienes a pesar de la evidencia de la incapacidad del entrevistado para tomar conciencia del alcance de la entrevista y de las características del programa en que se iba a emitir, lejos de extremar el celo y las cautelas exigibles para que la participación de aquél en el programa estuviera rodeada de esas garantías, utilizaron esa situación de vulnerabilidad del señor H., con la clara y censurable intención de burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera no solo contra sus derechos al honor y a la propia imagen, sino incluso contra su dignidad”.

Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que resulta incomprensible e indignante la noticia que preside las presentes líneas. Con tales antecedentes, ¿cómo es posible que TVE renueve un programa a Javier Cárdenas con dos millones de euros y lo premie con el encargo de otro? Hay que significar que el Consejo de Administración tomó esta decisión con la oposición de los consejeros propuestos por el PSOE e IU.

En la vida un hombre puede cometer errores, incluso muchos. No hay que condenarlo por ello. Puede aprender de los mismos, levantarse y triunfar. Pero un hombre que en un programa nacional de televisión, ante millones de espectadores y sirviendo de vehículo necesario para su realización, humilla y se ríe de tal forma de un discapacitado físico y psíquico, es un hombre ruin y miserable. Un hombre que nunca jamás debería aparecer en una pantalla de televisión.