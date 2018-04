La decisión de Jorge Javier para olvidar a su expareja

Jorge Javier Vázquez ha decidido alejarse de todo lo que le podía recordar a su expareja Paco, ha puesto en venta el lujoso chalet que el presentador compró en 2010 y donde vivió 8 años con Paco, hasta su reciente ruptura.

La rutpura de Jorge Javier y Paco fue una sorpresa, se les veía muy enamorados en una casa de ensueño a las afueras de Madrid junto a sus cuatro perros adoptados, pero no podíamos estar más equivocados. A principios de este año anunciaban su ruptura y tras 4 meses de separación el presentador ha decidido vender la casa, como según ha anunciado la revista Diez Minutos.

Hace unos días 7 agentes de una importante inmobiliaria de Madrid se personaron en el domicilio junto a Jorge Javier para comenzar a valorar el que fue el hogar de Jorge Javier y Paco durante tantos años. La casa tiene tres plantas y cuenta con 400 metros cuadrados repartidos en 5 habitaciones, 2 salones, 4 cuartos de baño, cocina y un extenso jardín con piscina. La finca en su totalidad son 2.400 metros cuadrados por los que el presentador estrella de Telecinco pagó 2.650.000 euros.

No sabemos dónde tiene pensado trasladarse Jorge Javier, pero deberá ser una casa amplia para que sus cuatro perros, en los que tanto se está apoyando ahora, puedan tener el espacio suficiente. Antes de mudarse a las afueras vivía con Paco en el centro de Madrid, piso que aún conserva, además también tiene en propiedad una casa en Badalona, su ciudad natal, donde vive su familia.

A Jorge Javier trabajo no le falta, además de Sálvame, Sálvame Deluxe y Supervivientes, le podemos ver los lunes en su obra de teatro Grandes Éxitos. Este gran volumen de trabajo pudo ser uno de los desencadenantes de su ruptura sentimental. “Antes salía mucho, pero ahora lo que más me gusta es estar en mi casa junto a los 4 galgos recogidos de la calle”, le confesó a Toñi Moreno hace apenas unos días. No está siendo una situación fácil para Jorge Javier pero poco a poco vuelve a recuperar la sonrisa y solo tiene palabras bonitas para su expareja: “Yo solo quiero que sea feliz, conmigo o sin mí”.