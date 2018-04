La demolición del 23 de Puerta Canseco, en Miraflores, se autorizará este mismo mes

Han pasado más de 10 días, pero, finalmente, el Cabildo de Tenerife ha enviado una respuesta oficial a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz sobre el informe municipal de Miraflores. Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, quien no quiso entrar en detalles del contenido de dicho informe. Solo avanzó que, una vez que ya tienen la respuesta (aunque parece que no es tan detallada como se esperaba), se van a dar los pasos necesarios para proceder a levantar la suspensión de la licencia de obra del número 23 de Puerta Canseco, el único edificio, de los tres con licencia, que aún no había comenzado su demolición.

Según Tarife, la intención es que este mismo mes se pueda levantar la suspensión para que los promotores procedan a la demolición del edificio que dio origen al conflicto entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Mientras, el resto de inmuebles siguen su paulatino proceso de demolición. Ayer los operarios se ocupaban de la demolición de los muros de la azotea de los edificios 27 y 29 de la misma calle.

También esta semana otro de los edificios de la manzana, sin protección alguna, ha comenzado con los preparativos para su demolición, una vez que la propiedad ha sido adquirida y en la que, tal y como está previsto por Urbanismo, se van a construir viviendas.