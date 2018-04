“Si La Laguna no baja los impuestos es por el pufo que dejó Oramas y Clavijo”

El concejal y portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “si La Laguna no le baja los impuestos a sus vecinos, como sí hace Santa Cruz, es por culpa del pufo económico que dejaron tanto Ana Oramas como Fernando Clavijo cuando eran alcaldes”. Santiago Pérez quiso salir así al paso de unas declaraciones de la hoy diputada de Coalición Canaria sobre la Ciudad de Los Adelantados en las que sostuvo que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, no se merece “los ataques a su honorabilidad que está recibiendo, ni La Laguna merece la oposición” que ejercen actualmente varios grupos en el consistorio. En declaraciones a Cope Canarias, Oramas dijo además , que ha sido alcaldesa de La Laguna, ha afirmado que “cómo va a dudar” de que Díaz repita como cabeza de lista a la Alcaldía del municipio “por el clásico tema” que a su juicio promueven Santiago Pérez y el edil de Unid@s Podemos, Rubens Ascanio. A este respecto, el de XTF-NC replicó que “si Oramas no conoce el caso Grúas, que se lo lea”, para a continuación apuntar que “ya que quiere volver a hablar de La Laguna, de donde se marchó con los pies en polvorosa, que aproveche para explicar por qué está intervenido el Ayuntamiento desde el Ministerio de Hacienda hasta 2022”, en referencia a los 99.388.526,04 euros de deuda que, según la Audiencia de Cuentas, le constaban a dicha coporación local en 2014. Para el líder opositor, “Oramas se fue en 2008 sin contarnos lo que ella sí sabía y los vecinos nos enteramos después, porque era plenamente consciente entonces del pufo que los laguneros tendríamos que afrontar en plena crisis, con lo que ello supuso en más impuestos y grandes recortes en los servicios municipales y las inversiones”, detalló Santiago Pérez. Sobre la decisión judicial de citar como imputado (antes investigado) a Díaz por el caso Grúas, Santiago Pérez mostró su asombro por las palabras del hoy alcalde acerca de que “solo puede ser citado como investigado”.

A este respecto, se preguntó “cómo quería que lo llamasen, si hay indicios de responsabilidad penal sobre su actuación al respecto. Si no existieran tales indicios, sería llamado como testigo”. En cuanto a la afirmación del hoy alcalde sobre que está tranquilo, dado que no firmó ninguno de los tres decretos bajo sospecha. Pérez le recomendó leerse “el auto de la Audiencia donde se confirman esos indicios; francamente, no sé si el alcalde se está haciendo el tonto o intenta ahogar a los otros dos denunciados que sí firmaron los decretos”, en referencia a Clavijo y Antonio Pérez Godiño.