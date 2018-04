La pifia de la Copa del Rey de la que todo el mundo habla

La final de la Copa del Rey dio como ganador al FC Barcelona ante el Sevilla por 0-5 en un auténtico partidazo del equipo blaugrana. Sin embargo, no solo los ojos de la afición estuvieron puestos en el campo sino también en la realización de la TVE, que colocó los rótulos durante el partido en inglés. Aspectos como la posesión de balón, los goles, las alineaciones estuvieron en ese idioma, algo que no pasó por alto los seguidores en las redes sociales.

Oye , una estúpida pregunta, por qué los rótulos en TVE de la final de Copa son en inglés. Acaba de poner "Sevilla Manager" en una imagen de Montella. Y mira q me importa muy poco, pero me extraña q los patriotas de banderita y pulserita no se quejen.

— DerrotistaFondoNorte (@derrotFNorte) 21 de abril de 2018