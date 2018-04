La tercera guerra en puertas y Ciudadanos con el máster de Cifuentes

Me salió grande el título; disculpen. La tercera guerra mundial está ahí, y más tras la tontería aliada en Siria -no escarmientan con lo de Sadam Hussein-. Pero a Ciudadanos eso le da lo mismo. A Ciudadanos lo que le interesa es si Cristina Cifuentes hizo el máster o no y, si no lo hizo, que se vaya. Yo creo que si ahora Rivera se entrevistara con el malvado Bashar Al-Asad no le hablaría de los refugiados sirios que se ahogan en todos los mares, ni del supuesto bombardeo con gas mostaza sobre la población civil, sino del máster de Cifuentes. Es una obsesión que les ha entrado, lo mismo que ocurrió con la petición de dimisión de aquella senadora del PP, que al final se quedó en el Senado y se fue al grupo mixto. Para mí que estos de Ciudadanos han cambiado de partido como de camisa y sin saber bien qué son, si de derechas, si de centro, si del máster de Cristina Cifuentes. Si les digo la verdad, y ustedes perdonen la poquedad, estoy agotado de los de Ciudadanos y de sus amenazas, todas al PP, partido al que es muy fácil amenazar porque es el que Gobierna. Mal, pero es el que gobierna. No sé quién será la próxima víctima, pero ahora sus votantes de Madrid se van a preguntar, en su caso, por qué le van a dar la presidencia de la Asamblea al bueno de Gabilondo, una buena persona, que me parece que fue fraile franciscano. A lo mejor es que Ciudadanos busca la santidad.