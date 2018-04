Las vitaminas del jugo de naranja

Si no te bebes rápido el jugo de naranja, ¿se van las vitaminas? Bébete el jugo rápido, corre, que se te van las vitaminas. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? Aun convencidos de que se acerca más a la leyenda urbana que a lo empírico, muy familiarmente lo hemos dado por bueno, optando por bebernos el zumo sin dejarlo para después. Y, al parecer, algo de eso hay. Según algunas teorías, determinadas vitaminas son sensibles a la luz, al oxígeno y a los cambios de temperatura, de tal forma que si tardas en bebértelo -ojo, una hora o más- las propiedades se degradan. En el caso de Ciudadanos, partido al que en las Islas una, dos y hasta tres encuestas le anuncian que entrará con fuerza en 2019, ¿también corre el riesgo de que esas vitaminas de las que hablan los sondeos se degraden si el electorado no se bebe rápido su jugo de naranja? El 22 de febrero se describió en estas líneas el anaranjamiento de la escena local y, en esa idea, se apuntó que Ciudadanos no ganará las autonómicas, tampoco en cabildos o ayuntamientos, eso no ocurrirá, lo que sí pasará -se dijo aquí, ya entonces- es que su ola provocará el anaranjamiento de muchos pactos, entre otras cosas porque cuanto más suba más bajarán los otros, y tampoco Coalición podrá evitar que les reste.

Ciudadanos va a crecer; pero, ¿cuánto? Lo suficiente para condicionar muchas cosas. ¿Con quién pactarán en gobiernos autonómicos o ayuntamientos? Ahí es donde Rivera tiene una de sus dos debilidades. Casarse con unos u otros antes de las generales enfriaría las opciones de Albert Rivera. Si Ciudadanos entra en gobiernos autonómicos o municipales con el PP ahuyentará a quienes, simpatizantes socialistas, barajan probar con Ciudadanos; y si cierra acuerdos con el PSOE perderá el apoyo de un ejército de peperos que a fecha de hoy piensan apoyar a Rivera. ¿Qué hacer? Pinta que optarán por una tercera vía: no entrar en gobierno o pacto alguno en el ámbito autonómico o local hasta después de las generales. Si eso ocurre, si Ciudadanos juega a llegar a las próximas generales virgen de gestión y errores (limitándose a apoyar desde fuera) el lío para conformar mayorías estables va a ser monumental. Ésta es una de las dos debilidades de Ciudadanos. La otra es el tiempo. La otra es que las vitaminas de las que hablan las encuestas pierdan sus propiedades porque los encuestados van a tardar uno o dos años en beberse ese jugo de naranja.