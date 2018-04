Miguel Ángel Silvestre se junta con una estrella de la música

El actor español está en uno de sus mejores momentos en su faceta laboral. Se ha ido a Estados Unidos y ha anunciado uno de sus próximos trabajos. Miguel Ángel Silvestre aparecerá en el próximo videoclip de Jennifer Lopez, que tiene como título ‘El anillo’.

El actor español comunicó emocionado el proyecto. “Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de @jlo . Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la ví bailar y cantar “Jenny from the block” Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño!”.